Better Collective köper populära svenska sportsajter

Spelmarknadsföringsbolaget Better Collective BETCO 0,00% Dagens utveckling , som har sitt huvudkontor i Danmark men är noterat på Stockholmsbörsen, slår till med ytterligare ett förvärv. Better Collective köper fyra varumärken från den svenska mediekoncernen Everysport, som i sin tur är noterat på handelsplatsen Spotlight.

Det handlar om webbplatserna Svenskafans, Hockeysverige, Fotbolldirekt och Innebandymagazinet. Tillsammans har sajterna ungefär 8.000 betalande prenumeranter och 2,1 miljoner unika besökare per månad, uppger parterna.

Köpeskillingen uppgår till 44 miljoner kronor och betalas kontant i tre omgångar under det kommande året.

”En viktig del i Better Collectives strategi är att förvärva ledande nationella sportmedier med starka varumärken och en lojal och återkommande publik. Mot den bakgrunden passar dessa sportmedievarumärken perfekt in i vår portfölj”, kommenterar Jesper Søgaard, vd på Better Collective.

På årsbasis har de fyra sålda varumärkena stått för ungefär 15 procent av Everysports omsättning, som i fjol uppgick till totalt 189 Mkr. Efter affären har koncernen ungefär 25 varumärken kvar i portföljen, däribland Eliteprospects, en sajt för hockeystatistik, som man nu ska göra en större satsning på.

”Vi är stolta över att ha utvecklat sajterna till några av Sveriges största nyhetsmedier inom sina respektive sporter. Därtill har vi framgångsrikt kommersialiserat varumärkena och i samtliga fall även vänt en negativ ekonomisk utveckling till god lönsamhet”, säger Hannes Andersson, vd på Everysport.

Tidigare i somras höjde Better Collective sina finansiella mål för 2023. Bolaget siktar nu på 315-325 miljoner euro i intäkter och ett justerat ebitda-resultat på 105-115 miljoner euro. Beskedet kom efter ett rekordstarkt första kvartal för bolaget där intäkterna ökade med 30 procent. Better Collective släpper sin rapport för det andra kvartalet den 22 augusti.