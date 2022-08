Bästa kvartalet någonsin för börsaktuella laddbolaget

Entreprenörkändisarnas ABC Labs tjänade storkovan på coronatester. Under 2021 omsatte bolaget 1,2 miljarder kronor, och kunderna var främst Folkhälsomyndigheten och regioner. Det rapporterar nyhetssajten Breakit.

ABC Labs startade i mars 2020 under coronapandemins inledning. Grundare var Maria Rankka, bolagets vd Ahsan Amjad, den tidigare Capio-vd:n Per Båtelson, professor Ola Winqvist som även är vd för First North-bolaget ISR, och Krys vd och medgrundare Johannes Schildt. Även Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken var tidigt med på ägarlistan.

Under det första verksamhetsåret som löpte från mars till december 2020 omsatte ABC Labs 274 miljoner kronor och hade ett resultat efter finansiella poster på 90,4 Mkr. 2021 tog det riktig skruv med en omsättning på 1,2 miljarder kronor och ett resultat efter finansiella poster på runt 840 Mkr.

Bolaget analyserade över 2 miljoner så kallade PCR-prover under 2021, och det var främst på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, regioner samt ett antal privata vårdgivare.

De välkända entreprenörerna verkar ha satsat på rätt häst. I fjol gjordes en vinstutdelning på 90 miljoner kronor, och i år har ytterligare 150 miljoner kronor delats ut till ägarna.

I en intervju med Breakit försvarar bolagets vd Ahsan Amjad debiteringen mot kunderna. Det var svårt att göra en precis prissättning i början, efter den här typen av masstestning inte gjorts tidigare, menar han.

”Ingen visste heller hur lång tid vi hade på oss för att kunna effektivisera, automatisera, implementera ny teknologi och så vidare”, säger Ahsan Amjad och menar att ABC Labs satte ett lägre pris än de stora laboratorierna.

ABC Labs deltog sedan i Folkhälsomyndighetens upphandling, och detta satte priset på resten av testningen.

Bolaget har inga planer på att lägga av när covid-19 nu ebbat ut.

”Våra första projekt efter covid är drogtestning, masspektrometri, främst för arbetsgivare, samt hemtestning för digitala vårdgivare”, säger Ahsan Amjad.

