Bankutmanaren utökar miljardrundan med 750 Mkr

I juli 2021 tog bolaget in 2,1 miljarder kronor i en finansieringsrunda som värderade bolaget till cirka 10 miljarder kronor. Lunar blev därmed en ”unicorn”, det vill säga en startup med en värdering på över en miljard dollar.

Nu får Lunar ytterligare ett tillskott från befintliga investerare: familjeägda Heartland tillsammans med Kinnevik KINV B +0,54% Dagens utveckling och den kinesiska techjätten Tencent.

Lunar grundades 2015 och fick sin banklicens 2019. Idag har man över 400.000 kunder i Danmark, Sverige och Norge. Målet är att växa i Europa och nå en miljon kunder fram till 2023 som en fullvärdig konkurrent till de traditionella bankerna. Likt Klarna använder Lunar sig av en kändis för att skapa uppmärksamhet i bolaget, nämligen skådespelaren Will Ferrell som även är delägare i bolaget.

I april i fjol köpte Lunar upp det svenska kreditbolaget Lendify för 1 miljard kronor och i oktober köpte man betalningsplattformen Paylike. I maj i fjol tog Lunar upp kampen på nätmäklarna med en investerarplattform där man bland annat lockade med fritt courtage under en period, samt en sparränta på 1 procent året ut. Så sent som i februari i år lanserades en kryptoplattform via systerföretaget Lunar Block.

Med finansieringen fortsätter förvärvsresan för att bygga på kunderbjudandet.

”Den nya finansieringen gör det möjligt för oss att hålla uppe farten i vår nordiska expansion. 2022 har knappt börjat och vi har redan hunnit lansera vår nya nordiska kryptoplattform Lunar Block, gjort det möjligt för våra företagskunder att acceptera och spåra kortbetalningar i sin webshop. Vi förväntar oss att ytterligare komplettera vårt nordiska erbjudande när”, säger bolagets vd Ken Villum Klausen.