Bambuser hyllas av LVMH – tar plats i lyxkonglomeratets acceleratorsprogram

Det First North-listade videoteknikbolaget Bambuser BUSER +2,37% Dagens utveckling erbjuder interaktiv livevideoshopping, ett fenomen som startade i Kina för några år sedan. Aktien har rusat 165 procent under de senaste 12 månaderna och börsvärdet ligger på nästan 2,9 miljarder kronor.

I juni i år kammade Bambuser hem titeln som världens mest innovativa techbolag i den femte omgången av LVMH Innovation Award, som delades ut i samband med Viva Technology show i Paris. 850 hugade bolag hade ansökt om att medverka, och av dessa valdes 28 in till en final.

”Vi blev inbjudna till tävlingen av LVMH efter att ha lanserat en framgångsrik pilotsatsning för liveshopping tillsammans med Make up for ever, ett av LVMH:s kosmetikabolag ”, berättar bolagets vd Maryam Ghahremani, som är mycket stolt över utnämningen.

I en intervju med branschtidningen Women's Wear Daily, WWD, beskrev LVMH:s vd Bernard Arnault Bambuser som ”fantastiskt”. Bernard Arnault räknas enligt Bloomberg till världens tredje rikaste person med en förmögenhet på 164 miljarder dollar, motsvarande 1.400 miljarder kronor, vilken har ökat med 50 miljarder dollar enbart i år.

Nu öppnar sig Paris för det svenska bolaget. Bambuser blir en del av LVMH:s acceleratorprogram ”La Maison des Startups LVMH” och kommer under sex månaders tid ha kontorsplats på huvudstadens största startup-hub Station F. Här kommer Bambuser ha chans träffa bolag inom koncernen LVMH och andra stora aktörer.

För det är inte bara LVMH som fått upp ögonen på bolaget efter prisutdelningen.

”Jag kan inte avslöja exakt vilka bolag som hört av sig, men det är många tunga lyxaktörer som brukar vara väldigt svåra att få kontakt med som nu vill använda vår teknologi. Man vinner inte kunder och omsättning av ett pris, men den responsen vi fått har varit helt enorm och över förväntan. Jag tror inte själva vi förstod hur stort det var att vinna”, fortsätter hon.

Grunden i Bambusers tjänst är att använda mobiltelefon, oavsett om det är direkt eller förinspelat. Det banbrytande med Bambuser var och är de olika lagren av interaktivitet och köpupplevelser ovanpå videon, som varukorg, chattfunktion och tävlingar bland annat.

Bambuser har sedan tidigare flera kunder inom lyxsegmentet, som den brittisk-portugisiska plattformen Farfetch. Konsumentbeteendet på dessa typer av plattformar är en mer utdragen process för majoriteten.

”Sannolikheten att du direkt lägger ner en klänning för 14 000 i korgen är ganska liten. Den så kallade säljtratten är väldigt lång när det kommer till lyxvarumärken. I stället går du tillbaka och tittar på produkten om och om igen. Det vår teknik har gjort med lyxsegmentet är att förkorta betänketiden avsevärt, vilket gör att man snabbare kommer till ett köpbeslut”, förklarar hon.

Många lyxaktörer nöjer sig dock inte med mobilinspelningar, då de är vana vid att lägga åtskilliga miljoner kronor på proffsiga produktioner. För att möta den efterfrågan har Bambuser utvecklat teknologin så att man i dag kan sända via proffskameror och förinspela. Ett slags mellanting mellan de klassiska retuscherade kampanjerna och Bambusers ”här och nu”-känsla.

”Jag är jätteförvånad över att lyxbranschen så snabbt anammat live, för live är autentiskt. Det är inte perfekt, du retuscherar inte en människa så den ser omänsklig ut. Jag vill ju gärna se lyxvarumärkena gå mot det mer autentiska än det perfekta, som kunder inte kan relatera till på samma sätt. För lyxvarumärken handlar det inte om att kränga, utan att bygga varumärke och ett community genom att erbjuda en mänsklig interaktion”, menar Maryam Ghahremani.

Ett svenskt bolag i premiumsegmentet som använt sig av Bambuser med proffsproduktion är Svenskt Tenn. Den anrika inredningsbutiken körde sin klassiska jullansering digitalt i fjol, ett evenemang som annars är vigt åt vip-kunderna. Sändningen lockade tittare från hela världen och e-handeln satte rekord den dagen.

Men allt är inte mode och kläder för Bambuser, kundkretsen är bred. Här hittar vi bolag som Kjell & Company, Fastighetsbyrån, och Apotea.

”Det vi erbjuder i dag är framtidens marknadsföring, försäljning och kundservice. Samhället kommunicerar i dag mycket över digitala kanaler, så det är egentligen ganska konstigt att man hittills inte haft den dialogen med sin slutkund. E-handeln har varit statisk med text och bild i 25 år medan allt annat har blivit smartare. Vi har adderat en naturlig kundkontakt som varit för dyr och komplex innan”, avslutar Maryam Ghahremani.