Bakslag för Musk efter Twitter-spärr: ”Katastrofalt”

Elon Musk satte i helgen in spärrar på Twitter. För att kunna läsa inlägg behöver nu användare logga in. Först sattes begränsningen att overifierade konton fick läsa högst 600 inlägg per dygn, nyskapade overifierade konton 300 och verifierade konton upp till 6.000 inlägg.

Efter högljudda klagomål där hashtaggen #twitterdown trendar på plattformen fick han snabbt höja begränsningarna till 10.000 inlägg för verifierade användare, 1.000 för overifierade och 500 per dygn för nya konton.

För att få sitt konto verifierat krävs en prenumeration betaltjänsten Twitter Blue som kostar åtta amerikanska dollar per månad.

Efter att dessa spärrar infördes har hashtaggen #twitterdown trendat på appen. Användare har delat skärmdumpar som visar hur många inte kunde se några inlägg alls. Bland de inläggen fanns också reklaminlägg som företag har betalat för. Tusentals har senaste dygnet rapporterat problem med Twitter till Downdetector.

Elon Musk har sagt att detta endast är en tillfällig åtgärd för att minska extrema mängder av AI-skrapare i deras system. Men flera marknadsförare säger att detta kan påverka Twitters framtida förmåga att dra till sig annonsörer, skriver Reuters.

Den 5 juni tog Linda Yaccarino över Elons Musks roll som verkställande direktör för Twitter. Hon var tidigare ansvarig för annonsförsäljningen på mediekoncernen NBC Universal. Detta tros ha gjort för att locka till sig annonsörer efter att många företag drog sig tillbaka när Elon Musk köpte appen.

Efter helgens begränsning av inlägg och problem med annonsörer kan detta bli allt svårare, säger Mike Proulx på rådgivningsföretaget Forrester till Reuters.

”Det här kommer inte underlättar för att övertyga annonsörer att komma tillbaka. Det är redan en tuff införsäljning”, säger Jasmine Enberg, chefsanalytiker på Insider Intelligence, till Reuters och kallar begränsningen för ”katastrofal” för annonsaffären.