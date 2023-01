Avtagande tillväxt för Apples app-butik

Varje år presenterar Apple summan man betalar ut till utvecklare, vilket gör det möjligt för analytiker och investerare att få en uppfattning om hur mycket pengar Apple tjänar på App Store.

Under tisdagen meddelade bolaget att man under 2022 hade betalat app-utvecklare 60 miljarder dollar. Samma summa som under 2021.

Samtidigt är det svårt uppskatta en exakt siffra för App Stores resultat via denna data eftersom den provision Apple tar ut varierar mellan 15 och 30 procent.

Morgan Stanley-analytikern Erik Woodring har följt den avtagande tillväxten i App Store. Enligt hans uppgifter minskade nettointäkterna från App Store under sex månader i rad från juni till november, innan de ökade igen i december.