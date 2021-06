Myrspoven erbjuder en mjukvara som integreras med befintliga styrsystem och läser av data. Modellerna lär sig sedan hur byggnaden ska drivas för att nå bästa inomhusklimat till lägsta kostnad.

”Om man använder Myrspovens system så kan man räkna med faktiskt förändring. Vi säljer inte insikter eller visualiseringar. Energieffektiviseringsbranschen har tidigare haft ett rätt dåligt rykte om att spara energi på bekostnad av ett försämrat inneklimat, men nu börjar klimataspekten bli viktigare”, säger Myrspovens vd Anders Kallebo, som grundat bolaget tillsammans med Johan Brunius.

Myrspovens teknik ringar även in energins ursprung.

”Det handlar ju inte bara om hur mycket energi vi konsumerar, utan när, var och hur. I slutändan trillar allt ned på konsumenterna, och den hjälper vi till att hantera”, fortsätter Anders Kallebo.

Anders Kallebo och Johan Brunius, grundare av Myrspoven.

I dag styr Myrspoven en bra bit över 100 byggnader i Sverige. Bland kunderna finns SEB, Vasakronan, Brunswick, Hemsö och inte minst Klövern, som gick in i Myrspoven 2019 tillsammans med proptech-fonden SF Ventures .

Den nya kapitalrundan på 54 Mkr, som består till hälften av en direkt kapitalinjektion och till hälften av teckningsoption. värderingen pre-money landar på 170 Mkr.

Ny investerare är den före detta Telia-chefen Johan Dennelind och Carl Aspenberg som går in via investmentbolaget Sacpt2. Även Klöverns Rutger Arnhult kliver in på ägarlistan, men nu via det privata bolaget M2 Asset Management.

”Myrspoven är en ai-pärla mitt i en megatrend runt hållbarhet och smarta lösningar för fastigheter. Vi är mycket glada att kunna vara med under Myrspovens nästa fas som handlar om att skala upp verksamheten”, kommenterar Johan Dennelind.

Rutger Arnhult, som är involverad i Myrspoven sedan några år tillbaka, tror att Myrspoven har internationell potential.

”Vi har sedan länge arbetat med effektivisering av byggnader genom att använda ny teknik. Här sticker Myrspoven ut, som dessutom är oberoende av hårdvara vilket gör lösningen helt unik och med potential att bli en global succé” kommenterar fastighetsprofilen.

Med pengarna ska Myrspoven expandera internationellt och därigenom nå sitt långsiktiga mål att sänka fastighetsbranschens koldioxidavtryck med 1 procent.

”Vårt mål på 1 procent är något som de nya ägarna verkligen köpt in sig på. Vi har börjat bygga upp kontakter i Mellanöstern, som är väldigt intressant då de ligger väldigt högt i koldioxidavtryck per capita. Varje kilowattimme vi sparar där ger en faktor gånger 1 000 jämfört med att spara en kilowattimme fjärrvärme eller el i Sverige. Vi för även samtal med potentiella kunder i Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien.”

Någon notering finns inte i faggorna.

”Det finns en uttalad vilja från de nya ägarna att kunna göra en exit inom 5 år, där en notering skulle vara ett alternativ. Men det är absolut ingenting är planerat. Nu fokuserar vi på att skala upp tekniken och försäljningen.”