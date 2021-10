Apple vill ge sig in i Hollywood – bygger nytt jättekontor

Den amerikanska teknikjätten Apple AAPL -0,27% Dagens utveckling är på väg att bygga ett nytt regionalt huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien. Det är ett bevis på att bolaget vill ta ytterligare ett kliv in i Hollywood, underhållningsvärldens Mecka, rapporterar CNBC. Kontoret kommer att bli över 50.000 kvadratmeter stort, motsvarande sju fullstora fotbollsplaner. Apple har inte meddelat när bygget väntas stå färdigt men vid år 2026 ska bolaget ha runt 3.000 anställda i regionen, en fördubbling från nuvarande nivåer.

Det ska bland annat husera personal som arbetar med deras strömningstjänster Apple TV Plus och Apple Music. Det är oklart om tv-produktion kommer ske direkt på anläggningen, som kommer ligga alldeles i närheten av många andra stora studior som Columbia Pictures. Apple TV Plus lanserades i november 2019 som en direkt utmanare till aktörer som Netflix NFLX +0,13% Dagens utveckling . För att locka till sig prenumeranter lade sig bolaget ungefär hälften så lågt i pris, ett abonnemang i Sverige kostar 59 kronor i månaden.

En visualisering av Apples nya regionala huvudkontor i Los Angeles. Foto: Apple/press.

Men hittills har genomslaget varit ljummet. Apple har inte offentliggjort hur många användare Apple TV Plus har, men CNBC rapporterade att tjänsten nått under 20 miljoner prenumeranter i USA och Kanada vid det senaste halvårsskiftet – långt under konkurrenter som Netflix, Amazon Prime och Disney Plus. I Sverige har Apple TV Plus hittills heller inte slagit sig in bland de fem mest populära strömningstjänsterna, enligt analysföretaget Mediavision.

Än så länge är utbudet på Apple TV Plus mer begränsat än hos andra strömningstjänster, även om enstaka produktioner som komediserien ”Ted Lasso” blivit en stor succé världen över. Apple har dock stora ambitioner på att öka antalet egna filmer och serier framöver. Så sent som i april i år uppgav bolaget att det skulle investera nästan 3 800 miljarder kronor i USA under de kommande fem åren, där produktionsanläggningar för Apple TV Plus pekades ut som ett fokusområde.

Intäkterna inom Apples affärsområde ”servicetjänster”, där Apple TV Plus men inte minst den världsomspännande appbutiken App Store ingår, steg under det andra kvartalet i år med 32 procent till motsvarande 150 miljarder kronor. Hårdvara kvarstår dock som kärnaffär för Apple och utgör merparten av intäkterna. Bedömare har påpekat att bolagets breddning till områden som tv, musik och datorspel främst motiveras av att sälja fler Mac-datorer och Iphone-telefoner. Underhållningstjänsterna paketeras ofta ihop i rabatterade erbjudanden till de som köper nya elektronikprodukter från bolaget.