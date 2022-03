Apple första streamingtjänst att vinna Oscar för bästa film

Apple blev första streamingtjänst att vinna en Oscar för bästa film med Coda i samband med Oscarsgalan under helgen.

Filmen tog hem tre statyetter, inklusive Troy Kotsur för bästa manliga biroll.

Coda är en förkortning för barn till döva vuxna (child of deaf adults) och är en remake på franska filmen La Famille Bélier från 2014. Majoriteten av rollbesättningen i huvudrollerna är döva liksom Kotsur, som blev första manliga döva person att vinna en Oscar.

Coda vann framför Netflix favorit The Power of the Dog som hade hela 12 nomineringar. Netflix hade totalt sett flest nomineringar vid galan, totalt 27 stycken.

