Apple får sin tionde bot i dejtingbråk

Apple har fått en tionde bot av den nederländska myndigheten för konsumentsäkerhet, ACM. Anledningen är att lokala dejtingappar som distribueras via App store inte får använda vilka betalmedel de vill.

Apple har ombetts komma in med förslag på en ny lösning, men ett godtagbart alternativ har dröjt.

Men frågan är större än bara lokala dejtingappar. Apples sätt att ta betalt av utvecklare som vill distribuera sina appar i App store är under pågående utredning även inom EU. En av de mest högljudda kritikerna mot systemet är Spotifys vd Daniel Ek.

När Apple tar betalt för så kallade ”in-app”-köp beläggs vissa utvecklare – bland dem streamingtjänster och dejtingappar – med en avgift på 30 procent för prenumerationer. Efter ett år övergår avgiften till 15 procent.

I Spotifys fall har det lett till att man helt avstått från att ta betalt direkt i sin app i Iphone och Ipad och istället bara omvandlar gratiskunder till betalande kunder på sin egen sajt.

Bråket i Nederländerna är av samma karaktär – dejtingapparna som drivit målet vill kunna ta betalt på ett eget sätt och därmed undkomma Apples avgift.

I ett första förslag meddelade Apple att de kunde tänka sig en lösning där dejtingapparna kringgår Apples egen betalningstjänst, om de istället betalade en separat avgift på 27 procent och laddade upp nya appar enbart för den nederländska marknaden. Det rapporterar The Verge.

Det förslaget ska ha förkastats, men ett nytt förslag ska ha kommit in under början av veckan, men detaljerna i det är inte kända. Under tiden bråket pågått har Apple alltså tagit emot böter – tio totalt – eftersom en lösning dröjt.

”Bara ett monopolistiskt bolag skulle acceptera att betala 500 miljoner kronor i böter istället för att lyda lagen”, säger Rick VanMeter, vd på Coalition for App Fairness, en organisation som både Spotify och Epic games varit drivande för att få till.

Google meddelade så sent som i förra veckan att de tänker låta Spotify ta betalt hur de vill i sin app i operativssystemet Android inom ett nytt pilotprojekt.