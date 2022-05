Ännu en Pleo-utmanare fyller kassan

Den senaste månaden har Pleo-utmanare som Zevoy och Mynt fyllt på kassan. Nu tar Findity in 50 Mkr i syfte att ta en större del av marknaden för smarta företagskort.

Patrick Olsson, vd på Findity, som hjälper företag hantera utlägg via kort och mobiltelefon.

Findity, som hjälper företag hantera utlägg via kort och mobiltelefon, tar in 50 miljoner kronor för att accelerera sin internationella expansion och utveckla produkten. Samtidigt slås bolagets två varumärken, Companyexpense och Findity, ihop under ett och samma namn.

”Investeringen ger oss möjligheten att stärka vår position internationellt. Vi vill att kunder och partners ska få en enklare utläggshantering”, säger Patrick Olsson, vd på Findity.

Bakom investeringen står Johan Blomquist, tidigare partner på riskkapitalbolaget Altor, Niklas de Bésche, tidigare vd på omvärldsbevakningsbolaget Meltwater, samt befintliga ägare och personal.

Findity startades 2011 i Ludvika med målet att bygga en digital kvittotjänst. 2018 köpte Kivra in sig i bolaget. Två år senare köpte det digitala brevlådebolaget ut kvittoplattformen helt för en hemlig summa.

”Sedan dess har vi fokuserat helt på den utläggstjänst som vi började utveckla 2015”, förklarar vd Patrick Olsson.

Finditys tjänst hanterar redovisningen av utlägg, representation, milersättning och traktamente. Men till skillnad från konkurrenter som Pleo och Mynt jobbar man inte med egna kort. Istället erbjuder man en så kallad ”white label”-lösning med partners som kreditkortsbolag, revisionsbyrån BDO eller affärssystembolag som Visma SPCS och Fortnox.

Som exempel på ett samarbete nämner vd Patrick Olsson att Findity nyligen hjälpte American Expresss lansera utläggstjänsten ”Amex Expense” i Storbritannien.

Marknaden för digital utläggsredovisning är het just nu. De senaste månaderna har konkurrenterna Zevoy och Mynt båda tagit in 150 Mkr vardera i nytt riskkapital, vilket Di Digital rapporterat. Herre på täppan är annars Pleo, som gjort en fantastisk resa och i december i fjol värderades till nära 43 miljarder kronor, vilket Di Digital rapporterat.

Varför satsas så mycket just nu?

”Penetrationen av mobila, digitala lösningar för att lösa hantering av utlägg är fortfarande låg. Bara 10-15 procent av bolag låter sina medarbetare administrera utlägg på platser som exempelvis taxin på väg mot Arlanda. Många sitter fortfarande med manuella eller semimanuella processer för att hantera kvitton och utlägg. Men digitaliseringen går fort och det finns stora möjligheter för de som lyckas”, säger vd Patrick Olsson.

Findity har idag ett 70-tal anställda och 30.000 kunder i Norden, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Patrick Olsson uppger att Findity hade en årlig återkommande intäkt på cirka 60 Mkr i slutet av 2021.

”I år kommer den siffran stiga till över 80 miljoner kronor. Vi satsar fortsatt på ytterligare tillväxt och investerar kraftigt i produkten så går fortfarande med en mindre förlust”, säger vd:n.