Andningsmaskbolaget efter pandemin: ”Vi är i en change or die-situation”

När efterfrågan på andningsmasker sköt i taket under pandemin, ökade det småskaliga andningsmaskbolaget med 900 procent. Efter att restriktionerna lättats hoppas bolaget kunna omsätta 100 miljoner kronor. Men nu går de en tuff framtid till mötes.

Fem år efter att andningsmaskdesignern Airinum grundats så drabbas världen av coronapandemin.

Företaget som vid starten 2015 kom till med syftet att skapa munskydd mot luftföroreningar i smogutsatta områden i framför allt Asien, fick plötsligt miljoner besökare till sin sajt.

2019 redovisade Airinum en omsättning på 12 miljoner kronor som växte hela 900 procent när räkneskapsåret 2020 landade på 122 miljoner kronor. Bolaget gick från förluster på åtta miljoner kronor 2019, till ett plusresultat om 35 miljoner kronor året därpå.

”Vi stängde ett jättebra år men bakom kulisserna var det väldigt tufft att på så kort tid gå från att vara ett källarbolag till marknadsledare”, säger vd:n och medgrundaren Alex Hjertström som förklarar att de tampats med stora leveransutmaningar.

Airinum kallar sig själva för ett climate and health- techbolag med syfte att designa urbana produkter som skyddar mot klimatutmaningar och förbättrar människors hälsa.

2021 tappade bolaget delar av omsättningen och landade en bit under 100 miljoner kronor, enligt vd:n. Och även om bolaget hade hoppats på siffror närmare succéåret 2020, kom intäktstappet inte som någon större överraskning.

”Efterfrågan svalnade snabbt. År 2021 var vi rustade för att omsätta en miljard så det vi lyckades med var att bygga upp ett starkt bolag.”

Det här året hoppas Alex Hjertström att Airinum kan hålla sig kvar på fjolårets omsättning men menar att marknadsanpassningen kommer spela en avgörande roll för bolagets framtid.

”Vi är fortfarande ett sårbart företag i en change or die-situation. Vi har redan släppt en förbokningskollektion och nästa år går vi in i produkter som fokuserar på andra osynliga klimatutmaningar inom både luft, vatten och hetta.”

Med det sagt tänker företaget inte överge andningsmaskerna utan istället utveckla nischen ytterligare. Den nya kollektionen består bland annat av sportmasker som skyddar mot partiklar, UV-strålning och virus.

Airinums sportmasker skyddar mot partiklar, UV-strålning och virus. Foto: Alexander Bello

”Men vi vill inte bara vara ett maskbolag och har en ambition som är mycket större.”

Företaget som designar produkterna i Sverige med produktion i Kina, har sin största marknad i USA och flera länder i Asien. Företaget jobbar inte med förnybar energi utan satsar istället på andra klimatpositiva åtgärder.

”Det finns fler aspekter av klimatåtgärderna. Vi vill vara med och bidra i teknologin som tar bort kolen som redan finns i atmosfären.”

Under våren gjorde bolaget en mindre intern runda som stängdes strax under 10 miljoner kronor. Syftet var att skrapa ihop till resurser att utveckla nya produkter med. Alexander Hjertström och medgrundaren Fredrik Kempe äger tillsammans lika mycket av företaget som den största externa ägaren Muniria, via Bluepurpose.

Efter en runda 2019 som stängdes på 12 miljoner kronor, låg Airinums värdering kring 75 miljoner kronor.

”Under 2020 sålde vi för mer än vad vi kunde producera så det var svårt att säga vad omsättningen egentligen hade kunnat landa på, vilket gjorde det svårt att exakt värdera bolaget. Utifrån standardmultiplar i branchen så skulle bolaget vara värt flera hundra miljoner kronor.”

Under pandemin var företaget i dialog med flera investerare om eventuella uppköp. Slutsatsen som drogs var att Airinum inte var redo.

”Vi vill göra bolaget ännu mer attraktivt. Fokus nu är att få ut våra nya produkter och stärka vårt varumärke ytterligare inom nischen climate health tech.”