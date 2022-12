Analytikern: ”Elon Musk pratar innan han tänker”

Elon Musk har nu skrivit på Twitter att han avgår som företagets vd så fort han har hittat en ersättare. I måndags lade han upp en fråga på plattformen om han skulle vara kvar eller ej. Totalt 17,5 miljoner personer röstade, varav 57,5 procent svarade att han borde avgå.

Analytikern Dan Ives, på amerikanska Webush Securities, menar att Twitter nu behöver rekrytera en välrenommerad ersättare.

”Twitter behöver ett namn med ett starkt varumärke, någon med en bakgrund inom sociala medier som har ett bra rykte i Silicon Valley”, säger han till Di TV.

Han pekar till exempel ut Facebooks tidigare operativa chef Sheryl Sandberg och Yahoos tidigare vd Marissa Mayer som två drömnamn.

”Det behövs någon som kan styra skeppet framåt. Det kommer vara en uppförsbacke, Elon Musk har bara skapat mer problem sedan han tog över i slutet av oktober.”

Elon Musk har bland annat fått kritik för att Twitter ska börja ta betalt för att användare ska kunna verifiera sina konton, att det ska bli förbjudet att länka till flera konkurrerande sociala medier, samt för att flera journalister från The New York Times, The Washington Post och CNN tillfälligt stängdes av från plattformen.

”Hans största problem är att han pratar innan han tänker. Omröstningen är systematisk med hur han agerat sedan han tog över Twitter”, säger Dan Ives till Di TV.

Elon Musk betalade totalt 44 miljarder dollar, motsvarande cirka 480 miljarder kronor, för att köpa ut Twitter från börsen. Parallellt är han vd för och storägare i elbilsjätten Tesla, vars aktie har rasat med närmare 40 procent sedan han slutförde Twitter-affären.

”Annonsörerna har flytt fältet, vilket bara drabbar Elon Musks egen ficka. Han måste ta sig ur den här kvicksanden som han själv försatt bolaget i. Hela den här Twitter-situationen har blivit en blåtira för både Elon Musk och Tesla”, säger Dan Ives.