Analytiker: bitcoin har långt kvar till botten

För tre år sedan påstods ofta att bitcoin saknade korrelation med den vanliga aktiemarknaden. I likhet med guld var det tvärtom en ”säker hamn” vid skakiga börstider. Den sanningen fick sig en törn i samband med coronapandemins utbrott när krypto såväl som världens börser föll skarpt.

Sedan dess har många kryptoinvesterare funnit en tröst i att bitcoin och andra blockkedjetillgångar istället följt den övriga marknaden och sett det som ett tecken på att tillgången blivit mottagen av en bredare krets.

Nu har dock bitcoin på nytt visat sig okorrelerad med börserna, som den gångna veckan sett starka uppgångar medan det mesta inom krypto fortsatt att falla.

Under natten till lördagens handlades bitcoin för under 29.000 dollar och totalt har hela kryptomarknaden tappat 500 miljarder dollar i marknadsvärde under maj månad.

”Det här är långt ifrån vad bitcoinentusiaster ville se vad gäller att frånkopplas övriga marknader. Jag tror inte att det här är slutet för bitcoins och Nasdaqs positiva korrelation, men det finns en oro att bitcoin bara följer Nasdaq när det går nedåt”, säger Fiona Cincotta, senior marknadsanalytiker på City Index enligt Bloomberg.

Hon tror inte att det är osannolikt att bitcoin faller under 28.000 dollar, men understryker att det vore en anmärkningsvärd händelse som kan testa årslägsta på 25.425 dollar.

Andra analytiker nöjer sig inte med det. Enligt Cointelegraph finns indikationer på ett ”solitt köpstöd” först på 21.000 dollar. Andra pekar på det rörliga 200 veckors-snittet på drygt 22.000 dollar som ett möjligt golv.

Den senaste tidens nedgångar har accelererats av kraschen i den tilltänkta dollarkopplade tillgången Terra usd. Kollapsen blottade osäkerheten som finns i den nya decentraliserade ekonomin och tynger fortsatt hela kryptomarknaden, menar experterna.