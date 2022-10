Amazon utmanar med sex svenska tv-titlar

Eva Röse, Robert Gustafsson, Kodjo Akolor och Danny Saucedo. Det är några av de svenska profiler som dyker upp i rutan på Amazon Prime Video under hösten och vintern.

Satsningen, som presenteras under torsdagseftermiddagen, består av 18 nordiska titlar, varav sex är på svenska (se faktaruta). Dessa sorteras alltså in i Amazon Prime Videos övriga utbud, med filmer och Amazon Original-serier som Sagan om Ringen-inspirerade Maktens Ringar, bilprogrammet The Grand Tour, superhjältedramat The Boys och ungdomsserien The Summer I Turned Pretty.

Allt detta till priset av ett Prime-medlemskap, 59 kronor per månad.

”Vi har ett prisvärt erbjudande och vi vill nå en bred publik i Sverige”, säger Andreas Hjertø, chef för nordiskt innehåll på Amazon Prime Video.

Han är, liksom kollegan Karin Lindström, en riktig tv-veteran i Norden. Slår man ihop deras karriärer har de varit på de flesta stora tv-kanaler och produktionsbolag vid något tillfälle.

Nu har de fått en stor påse pengar och ett uppdrag att bygga något brett och tilltalande i Norden. Hur stor påsen är vill man dock inte säga. Hur många Prime-kunder man har i Sverige är också hemligt, liksom hur många man hoppas uppnå med sina olika satsningar.

”Men vi är ju nummer 1, 2, eller 3 på de flesta europeiska marknader vi är inne på”, säger Andreas Hjertø och syftar då på Prime Video.

Netflix är störst De tre största tv-streamingtjänsterna i Sverige:

Netflix: 1,5 miljoner hushåll

Viaplay: 1,2 miljoner hushåll

HBO Max: 900.000 miljoner hushåll Källa: Mediavisions löpande, enkätbaserade analys.

Strikt räknat har Amazon Prime Video varit tillgängligt i Sverige sedan 2016. Men det var först under 2021, något halvår efter lanseringen av nätbutiken Amazon.se, som den amerikanska techjätten tog sina första steg mot att producera och ge ut lokalt innehåll.

Utvecklingen följs nog av analysbolaget Mediavision, med vd:n Marie Nilsson. Hon målar upp en bild där Amazon vuxit snabbt på kort tid, men ändå har en bra bit kvar innan man utmanar Netflix, Viaplay och HBO Max i Sverige.

”Tv-serien Maktens Ringar har fallit väl ut i Sverige. Det vet vi. Amazon har haft en kraftig tillväxt det senaste året med en daglig räckvidd på cirka 5 procent bland 15–74 åringar”, säger hon och fortsätter:

”Det är mycket jämfört med ett år sedan då deras andel knappt var mätbar. Men det är långt under Netflix, som har kring 25 procents daglig räckvidd, och våra lokala aktörer som har cirka 10–15 procent i daglig räckvidd.”

Hur många Prime-abonnemang Amazon sålt i Sverige vet inte Mediavision. Men deras undersökningar tyder på att kring 300.000 svenska hushåll är medvetna Prime Video-abonnenter. Det kan jämföras med Netflix som når cirka 1,5 miljoner svenska hushåll.

Prime Videos svenska utbud • LOL: Skrattar bäst som skrattar sist

Eva Röse är programledare när tio av Sveriges roligaste komiker tävlar i att få de andra att skratta. Med Robert Gustafsson, Per Andersson, Clara Henry, Özz Nûjen med flera. • Ägd av Danny

En practical joke-serie där programledaren Danny Saucedo prankar vänner och helt vanliga människor på gatan – och tittarna får följa allt via en dold kamera.

• Heta Hjärtan

Kristian Täljeblad och Anna Pankova är programledare i denna dejting-tv-serie som sker i bastumiljö. • Good Luck Guys

Kodjo Akolor är programledare när sex influencer-duos tävlar i Thailands vildmark i en jakt på rikedom och förmögenhet. • Toppen

Komediserie i regi av Sara Haag om det fiktiva socialistiska partiet och dess Välfärdsdepartement som kampanjar inför ett valår i Sverige. • The Bridge

Realityserie där tolv främlingar tävlar om att hitta en skatt på 600.000 kronor i den svenska vildmarken. Lokala versioner av The Bridge, Ägd av Danny, Good Luck Guys och Heta Hjärtan har producerats för alla nordiska länder och Prime Videos kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Nytt avtal med Nordisk Film Från år 2023 ska Amazons Prime-kunder få tillgång till internationella och lokala filmer, samt hundratals avsnitt från olika barnserier, som en del av ett treårigt avtal med Nordisk Film. Exempel på filmtitlar är John Wick: Chapter 4 med Keanu Reeves och Bill Skarsgård, föregångaren till The Hunger Games: Ballad of Song Birds and Snakes, och The Fabelmans av Steven Spielberg.

Att många av programmen som Amazon just nu rullar ut påminner om traditionella reklam-tv-genrer som reality och oskriptad humor ska inte ses som en strategi, enligt Karin Lindström, som är chef Amazons nordiska orginalproduktioner. Hon indikerar att fler typer av tv-serier och filmer ligger i pipeline.

”Vi har bara varit igång i cirka 18 månader. Det tar lite längre tid göra bra dramaproduktioner”, säger hon.

Strategin - i den mån det finns en strategi - tycks istället vara att satsa brett, se vad som funkar, och satsa extra mycket på det. Det är inte helt olikt hur Amazon bygger sin enorma nätbutik.

”Vi är ju ett datadrivet bolag så vi får lära oss av utvecklingen”, säger Andreas Hjertø.

Både han och Karin Lindström återkommer ständigt till resonemanget om att Amazon Prime Video ska nå en bred publik.

”Vi ska vara en samlingsplats för bred underhållning, men ändå sikta på kvalité framför kvantitet,” slår Karin Lindström fast.

Men i nästa stund påpekar hon även att kvantiteten, sex svenska egenproduktioner, ändå måste beskrivas som en ”aggressiv start”. Hon undviker att prata om konkurrenter, men som jämförelse kan nämnas att HBO Max nyligen lagt ner sin satsning på egenproducerat, nordiskt innehåll, vilket Di Digital rapporterade i somras.

Huruvida Amazon kan bli tipp tre i Sverige vill Mediavisions vd Marie Nilsson inte säga.

”Nej, men mycket kan hända. Det är inte en marknad som sitter fast i formen ännu”, säger hon.