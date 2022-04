Amazon inför avgift för att kompensera inflation

Avgiften kommer att börja gälla för amerikanska säljare som nyttjar sig av Amazons logistiknätverk för att leverera produkter och tanken är ”inte att avgiften ska bli permanent eller föras över på kunder”, meddelade e-handelsbolaget.

Extraavgiften läggs på enhetsleveranskostnaden och alltså inte produktens totala pris, enligt en talesperson som gett kommentarer till Financial Times. Kostnaden för att leverera exempelvis en t-shirt som kostar 5:07 dollar kommer öka till 5:32 dollar, och snittprisuppgången för leveranskostnaden är 24 procent per paket.

Amazon har inte velat avslöja hur många paket som skickas, men inom ramen för det logistikprogram som avgiftshöjningen gäller (Fullfilment By Amazon) estimerar konsultfirman MWPVL att 3,3 miljarder paket skickades från tredjepartssäljare till amerikanska kunder under 2021.

”Det är fortsatt oklart om inflationskostnaderna kommer gå upp eller ner och hur länge de kommer bestå”, skrev Amazon i kommunikationen till tredjepartssäljarna.

Så sent som i februari höjde dessutom Amazon priset på det så kallade Prime-medlemskapet, genom vilket kunderna betalar en fast månatlig eller årlig avgift för att därefter få kostnadsfria leveranser oavsett mängd paket. Även denna prishöjning, från 119 dollar per år till 139 dollar per år, motiverades med inflationsrelaterade kostnadsökningar såsom löner och transportkostnader.