Amazon drabbat av e-handelsfrossan

Att Amazon sitter på för mycket utrymme flaggades för redan i samband medkvartalsrapporten för det första kvartalet, som presenterades i april.

Bolaget gjorde investerarna besvikna med en betydande förlust för årets första kvartal, jämfört med en väntad vinst. Resultatet belastades visserligen av en förlust från investeringen i elbilsbolaget Rivian Automotive, men bolagets intäkts- och resultatprognos för andra kvartalet var också lägre än väntat.

Detta tillskrivs den överkapacitet som bolaget tog till under shoppingboomen under pandemin. I slutet av 2021 hade bolaget 370 miljoner kvadratfot på sin hemmamarknad, vilket är dubbelt så mycket som två år tidigare. Prognosen räknade med att de onödiga lagren skulle kosta 10 miljarder dollar i extrakostnader under den första halvan av 2022. Aktien har backat 35 procent sedan årsskiftet.

Enligt uppgifter till Bloomberg ser Amazon nu över minst 10 miljoner kvadratfot, över 900.000 kvadratmeter, och det kan mycket väl bli det tredubbla, rapporterar en källa.

De överflödiga lagren finns bland annat i New York, New Jersey, Southern California och Atlanta.

Men allt handlar om hur e-handeln utvecklar sig framöver. Amazon gör sitt yttersta för att få bästa möjliga avtal med hyresvärdarna, vilket inkluderar den amerikanska fastighetsfonden Prologis. En lösning är att hyra ut i andrahand, man kan även välja att säga upp avtalen i förtid.

10 miljoner kvadratfot kan låta mycket, men det motsvarar runt 12 av Amazons största distributionscenter eller 5 procent av det extrautrymme som lades till under pandemin. Det är enligt Bloomberg ett tecken på att Amazon går försiktigt fram, om handeln skulle ta fart igen. En annan signal på detta är att de andrahands-avtal som ligger under förhandling enbart sträcker sig under ett till två år, enligt Bloombergs källor.

Amazon vill inte uttala sig om vare sig vilka lagerlokaler det gäller eller ytan.

”Andrahandsuthyrning är vanligt inom fastigheter. Det tillåter oss att frigöra finansiella åtaganden kopplade till en byggnad som inte längre fyller våra behov”, säger Amazons talesperson Alisa Carroll.

Om Amazon väljer att hyra ut i andrahand kommer det inte vara svårt att hitta hyresgäster. Enligt en rapport från Prologis i februari låg vakansgraden på industrilokaler på 4 procent i slutet av 2021, vilket är den lägsta uppmätta graden någonsin. Samtidigt var hyrorna upp med 17, 6 procent.