Amanda Seyfried om att spela Elizabeth Holmes: ”Skrämmande”

Blodtestbolaget Theranos ville revolutionera hälsoindustrin genom att testa hundratals sjukdomar med enbart några droppar blod. Istället blev de skräcksymbolen för vad som kan få fel i Silicon Valley.

Händelseförloppet är vid det här laget väl känt: Elizabeth Holmes lämnade studierna vid Stanford för att satsa allt på Theranos 2004. Med sig på resan fick hon välrenommerade investerare som Rupert Murdoch och Walmart-familjen. Med blodtestmaskinerna fungerade inte, och pengar investerades på falsk grund. Över åren pumpades över 900 miljoner dollar in i bolaget.

I dag är Theranos värt noll kronor och i januari 2022 dömdes Elizabeth Holmes slutligen till fyra av elva åtalspunkter för bedrägeri.

”Att dagligen bli påmind om att det var riktiga människor som vi porträtterade var lite skrämmande”, säger Amanda Seyfried.

Hon spelar Elizabeth Holmes i den nya serien The Dropout som handlar om Theranos-vd:ns uppgång och fall. Den spelades in under 2021, och alltså delvis under tiden som rättegången mot Elizabeth Holmes pågick.

”Vissa dagar kunde vi vakna upp till nyheten om att 700 nya sms hade blivit publika i samband med rättegången. Vi kammade igenom dem i jakt på pusselbitar som kunde passa i de delar av manuset som vi inte filmat än.”

Användandet av smeknamnet 'Tiger' är ett sådant exempel, och förekommer i de delar av serien som spelades in senare.

The Dropout är ett av den senaste tidens exempel på streamingjättarnas förkärlek till autofiktion. Andra exempel är Netflix-serien ”Inventing Anna” som handlar om den nu dömda Anna Delvey, eller HBO:s ”Chernobyl”. Netflix väntas även släppa en serie om Spotify inom en snar framtid på samma tema.

Föregångaren i The Dropout är podcasten med samma namn från ABC News. Men berättelsen om Theranos är framför allt känd från reportageboken Bad Blood, som även rapporteras ligga till grund för en spelfilm med Jennifer Lawrence.

”Vi vill tro på människor som leder vägen, som gör något bra. Ibland till vilket pris som helst. När de sen blir påkomna känner vi samma tillfredställelse som när vi ser deras uppgång. Kanske ännu mer, eftersom man känner att de förtjänar att falla. För att de lurade oss. Så känns det i alla fall för mig när jag ser den här typen av berättelser och jag kommer heller aldrig att tröttna på dem.”

Amanda Seyfried nämner att hon själv har flera saker gemensamt med Elizabeth Holmes, som enbart är ett år äldre än henne själv.

”Vi växte upp samtidigt, såg samma filmer, förmodligen samma tv-program och lyssnade på samma musik. Det underlättade mitt jobb.”

Hur tog du dig an kontrasterna mellan den någorlunda sympatiska Elizabeth i början och den mer elaka personen som hon sedan blir till under seriens gång?

”I början fokuserade jag mycket på att göra henne så mänsklig som möjligt och hitta saker med henne som engagerade mig. Jag hade blandade känslor inför att spela henne i de scener där hon var grym”, säger hon och fortsätter:

”Det kritiska tänkandet försvinner när du kliver in i en roll. Det är lite som när du ser på Titantic och inte vill att skeppet ska sjunka. En del av dig känner att det är möjligt att skeppet inte kommer att sjunka just den här gången. Det var så jag kände när jag porträtterade den här förvandlingen.”

Vi vet nu att Elizabeth Holmes dömdes på fyra av de elva punkter som hon stod åtalad på. Vad tror du – gjorde hon det här i syfte att vilseleda eller trodde hon genuint att hon gjorde rätt?

”Jag tror helhjärtat att hon gick in i det här med de bästa av intentioner. Jag vet inte var det svängde. Vi utforskar det i serien och jag har några idéer. Det är därför hon är så fascinerande, vi vet fortfarande inte exakt vem hon är. Jag gillar vår version, men den är fortfarande inte att likställa med sanningen. Vem vet. Det enda jag med säkerhet kan säga är att det var oskuldsfullt i början. Sedan följde beslut som fick hennes avsikter att spåra ur.”

I september fastställs Elizabeth Holmes slutgiltiga straff. Hon riskerar upp till 20 års fängelse, men experter i media tror att hon kommer att sitta av en betydligt kortare tid.