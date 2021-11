Allt fler spås handla på kredit inför jul

Råvarubristen och växande produktionskostnader höjer priserna och minskar tillgången på produkter. Det borgar för en julhandel präglad av lite högre kostnader än vanligt.

Det visar en ny rapport av Salesforce, som tar tempen på handeln vid varje kvartal.

Enligt programvarubolaget ökade nätförsäljningen i Norden med 7 procent under årets tredje kvartal, att jämföra med 11 procent globalt. En allt större del av handeln drivs av att fler hittar in på shoppingsajter via sociala medier.

”Att erbjuda en digital och personaliserad shoppingupplevelse blir allt viktigare för handlare. Lojalitetsprogram, engagemang i sociala medier och personaliserad e-postmarknadsföring kommer att vara viktiga för julhandeln i år. Vår prognos är en ökning om 30 procent i e-handelstrafiken från sociala medier och 18 procent från personaliserad e-postmarknadsföring denna julhandel, jämfört med förra årets”, säger Frank Rombouts, ansvarig för e-handel på Salesforce i Sverige och Finland, i ett pressmeddelande.

Salesforce spår även att antalet beställningar som görs med uppskjutna betalningar, så kallade ”köp nu betala senare”-betalningar, förväntas fördubblas till 8 procent av de totala beställningarna.

Svenska myndigheter har redan flaggat för att en växande e-handel i kombination med möjligheten att skjuta upp betalningar kan leda till att fler bygger upp skuldberg. Finansinspektionen och Konsumentverket offentliggjorde förra veckan att de vill utreda förutsättningarna för ett nationellt skuldregister, då allt fler konsumenter får betalningsproblem på grund av konsumtionslån.

