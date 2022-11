Allt fler annonsörer överger Twitter

Innehåll från Billogram Annons

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur svenska folket tänker och agerar i det ekonomiska läge som nu råder, med skenande inflation och en lågkonjunktur runt hörnet. Nu släpper Billogram en rapport där resultaten har sammanställts.

I undersökningen svarade hela 71 procent att de är lite eller inte alls förberedda för en ekonomisk kris i Sverige. Bäst rustade för sämre tider anser sig de äldsta vara, medan unga, låginkomsttagare och de som har hemmaboende barn är minst förberedda. En tydlig skillnad kan också ses mellan kvinnor och män: var tredje man, men bara var femte kvinna, känner sig väl förberedd på en ekonomisk kris.

Ändrade köpbeteenden får konsekvenser för företagen

Många svenskar är också oroliga inför framtiden. Sex av tio oroar sig för högre levnadskostnader och var tredje är rädd för att inte kunna betala sina räkningar vid en långvarig ekonomisk kris eller lågkonjunktur.

– Vi går mot mer osäkra tider, vilket får konsekvenser för både företagen och konsumenterna. Många bolag larmar redan om ett ökat tryck på kundtjänst, och det är rimligt att anta att den utvecklingen kommer att fortsätta i närtid. Att fokusera på kundupplevelsen och på så sätt öka kundernas lojalitet kommer därför att vara helt avgörande framåt, säger Carl Lindberg, vice vd och kommersiell chef på Billogram.

Svenskarna ser över sina avtal och tjänster – unga sticker ut

På frågan om man skulle spara in på några kostnader vid en ekonomisk kris svarar mer än hälften att de skulle dra in på streamingtjänster. En tredjedel säger att de skulle spara in på el – men bara en av tio på telefoni. Minst benägna är svenskarna att spara in på sina försäkringar.

Undersökningen visar också att den yngsta generationen sticker ut: de är priskänsliga, förväntar sig smidiga, digitala kundupplevelser och är mindre lojala mot sina leverantörer. För företag med en stor andel unga i kundgruppen är det alltså viktigt att agera nu för att inte riskera ett betydande kundtapp när lågkonjunkturen väl kommer. Carl Lindberg sammanfattar:

– Många företag kommer att behöva lägga mycket krut på att bevisa vilket värde de skapar för kunderna – särskilt för den yngre generationen. Kommunikationen – att lyckas nå kunden i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap – kommer att vara avgörande för företagens förmåga att bygga lojalitet framåt.

