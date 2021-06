Alfvén & Didrikson in i nytt investmentbolag – kommer investera 100 miljoner kronor

Maria Bergsten och Viktor Gällström är investeringsteamet bakom investmentbolaget Veq, som riktar in sig på startups i tidiga skeden

Digitalbyrån Vntrs, som uttalas Ventures, hjälper startupbolag och tar betalt genom aktieandelar i kundföretagen. Genom åren har de byggt upp en portfölj med ett tjugotal bolag som Ally, Findout Diagnostic och Combify.

Nu startar de investmentbolaget Veq tillsammans med riskkapitalbolaget Alfvén & Didrikson.

”Bakgrunden till Veq ligger mycket i att vi såg hur våra portföljbolag började mogna och behövde ta in mer kapital. Det vi gjort tidigare är att ge bort dessa möjligheter till riskkapitalbolag. Nu kan vi ta vara på dem själva ”, säger Viktor Gällström, medgrundare till Vntrs.

Idén med ett investmentbolag för så unga bolag är smått unik, menar Viktor Gällström, som tillsammans med partnern Maria Bergsten kommer utgöra investeringsteamet. Det vanligaste är annars att riskkapitalfonder, så kallade vc-fonder, eller affärsängelkollektiv kliver in.

Som ett klassiskt investmentbolag kommer Veq inte ha någon investeringshorisont. Eftersom det inte rör sig om en fond så är penningflödet är löpande. Utöver Alfvén & Didrikson, som står för en stor del av kapitalet, medverkar en rad teknikprofiler som passiva ägare.

”Det är bättre både för bolagen och för oss att inte ha en viss tidsperiod. Under de kommande två åren kommer vi investera runt 100 miljoner kronor i ett tiotal bolag och tar in kapital löpande”, fortsätter Viktor Gällström.

Vntrs upplägg med att hjälpa bolagen kommer finnas närvarande, då Veq kommer vara behjälpliga med resurser.

”Alla investerare säger att de är 'hands on', men ofta betyder det bara att de sätter sig i styrelsen och agerar bollplank till grundarna. Det vi menar med 'hands on' är att om bolaget behöver en ny nischad backend-utvecklare på måndag morgon veckan efter investeringen så kan vi ordna det via vårt systerbolag Vntrs”, förklarar Viktor Gällström.

Investmentbolaget är inte sektorspecifik, men det ska vara digitala techbolag.

”Det är det vi kan med vår bakgrund. Ett vanligt e-handelsbolag passar inte oss, inte heller hårdvarubolag som till exempel sysslar med logistik. Vi riktar in oss på digitala bolag med mjukvaruplattformar. Viktigt är att det är bolag som lämnar ett positivt avtryck. Vi vill även investera i diversifierade team. Det behöver inte nödvändigtvis handla om ålder eller ursprung, det viktiga är att teamet har olika erfarenheter. Det tror vi kommer driva finansiell avkastning, man fattar bättre beslut då”, fortsätter han.

Veq har mandat att investera i hela Europa, men kommer fokusera på Norden och Baltikum initialt.

”Det beror delvis på att vi på Vntrs har verksamhet sedan tidigare i dessa områden. Här kan vi ge tillräckligt med stöd och råd till bolagen, vilket känns tryggt. Men vi tittar faktiskt på ett bolag i Storbritannien nu, där dock halva teamet är baserat i Stockholm.”

VEQ vill både backa bolag från det existerande nätverket och bolag de inte träffat tidigare.

”Det är inget krav att har jobbat med Vntrs sedan tidigare”, understryker Maria Bergsten.

Hur ska entreprenörer göra för att komma i kontakt med Veq?

”Man går in på vår hemsida och tar kontakt med oss. Vi uppmanar alla entreprenörer som har behov av en 'hands on'-investerare som kan tech att höra av sig”, avslutar Viktor Gällström.