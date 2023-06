Aktieplattformen Pepins köps upp – av doldisbolag

Navian beskrivs som ett bolag som vill digitalisera fastighetsbranschen. I verksamheten ingår en plattform för fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling och så sent som i februari in 28 miljoner kronor via en nyemission.

Pepins började själva som en motsvarande plattform för att småsparare skulle kunna investera i fastighetsprojekt, men har sedan dess breddats. I slutet av förra året slogs man samman med Fundedbyme, ett bolag inom gräsrotsfinansiering, och har sedan dess blivit en plats för så kallad gråhandel i onoterade bolag.

I ett pressmeddelande skriver Navian att förvärvet av Pepins leder till nya möjligheter för kudnerna.

”Genom att kombinera Navians operationella plattform som effektiviserar och gör fastighetsutveckling lönsammare med Pepins beprövade crowdfunding- och investeringsplattform skapas en perfekt matchning som ger investerare nya möjligheter inom alternativa tillgångar”, skriver bolaget.