Airbnb och techvärlden i samarbete för att hjälpa Ukraina

Airbnb.org är en oberoende ideell organisation som arbetar med att underlätta tillfälliga vistelser för människor i krisögonblick. Under de senaste fem åren har Airbnb och Airbnb.org kopplat cirka 54 000 flyktingar och asylpersoner till tillfälliga bostäder genom Airbnb.org partners.

Airbnb.org meddelar nu att tjänsten kommer att erbjuda gratis korttidsboende för uppemot 100 000 människor som flyr från Ukraina. Vistelserna kommer finansieras av Airbnb inc, givare till Airbnb.orgs flyktingfond och Airbnb värdarnas generositet.

Organisationen kommer att arbeta nära med olika regeringar för att stödja de specifika behoven för varje land, som till exempel genom att tillhandahålla längre vistelser.

Techvärlden enas nu även för att möjliggöra airbnb boenden för ukrainare som flyr från den ryska invasionen. Tech to the rescue, en global plattform som matchar IT-företag med ideella organisationer, engagerar över 275 företag i att stötta internationella icke-statliga organisationer som hjälper Ukraina.

”I kristider måste vi visa ledarskap och agera. Det räcker inte längre att bygga bra teknik. Att bygga teknik för gott är det som kommer att åstadkomma förändring”, säger Jacek Siadkowski, vd och grundare av Tech to the Rescue.

Ett 20-tal projekt är för närvarande inriktade på Ukraina och på att avvärja den hotande flyktingkrisen. Det första projektet, som lanserades i måndags, SOS UA, är en airbnb liknande plattform som förbinder de som söker och erbjuder hjälp. Appen kommer finnas tillgänglig på polska, engelska och ukrainska.

”Teknik är ett av nyckelverktygen som används för att hjälpa de på slagfältet och de som försöker fly från krigets brutalitet”, säger Jacek Siadkowski.

Plattformen Tech to the rescue kommer även att fokusera på att säkra icke-statliga organisationer som hjälper Ukraina på plats mot cyberattacker för att säkerställa att de data de samlar in är säker.

Tech to the rescue • Tech to the rescue är en plattform som sträcker sig tillbaka till mars 2020 när coronaviruset bröt ut. Plattformen såg att icke-statliga organisationer stod inför ett extremt underskott av teknisk kapacitet. • Arrangörerna beslutade i juli 2020 att etablera en stiftelse med Jacek Siadkowski och Daniel Di Giusto. • Ashoka, en global organisation som stödjer entreprenörer över hela världen, gick också med i projektet som en av grundarna.