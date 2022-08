Acast faller tungt efter sin rapport

Kortare tid mellan bio och köpmarknaden har gynnat aktören som spår massiv tillväxt under svårare ekonomiska tider.

122 dagar – det brukade var standardtiden mellan en biopremiär och att samma film kom ut på dvd.

Det fönstret är numera kraftigt förkortat. Inte sällan går filmer att köpa eller hyra digitalt redan efter 45–90 dagar.

”Många experimenterar just nu. Vi har sett Disney+ släppa filmer på sin plattform samtidigt som på bio”, säger Michael Holmberg, vd på SF Anytime om det nya läget i marknaden.

Resultatet av sådana experiment är oklart, men det är inte utan problem. Skådespelerskan Scarlett Johansson har till exempel stämt Disney+ eftersom en del av hennes arvode för filmen ”Black Widow” bestod av biointäkter, men inte från streaming. Att släppa den parallellt åt förstås upp en del av hennes lön.

Klart är dock att pandemins slut inneburit ett gigantiskt uppsving för transaktionsbaserad streaming, TVOD, där svenska SF Anytime är en veteran. Skillnaden jämfört med prenumerationsbaserad streaming, SVOD, är alltså att filmer hyrs eller köps styckevis.

Det direkt motsatta kan sägas om till exempel SVOD-aktörer som Netflix globalt och C More lokalt, som båda tappat kunder under början av året.

SF Anytimes omsättning är upp hela 60 procent det första halvåret 2022 jämfört med motsvarande halvår 2021. Mycket kan förklaras av att storfilmer som pausats under pandemin nu har kommit ut på TVOD.

”Många tror fortfarande att Netflix har den största katalogen av film. Så är det verkligen inte. De gör mycket egna serier, men de har varken bredden eller djupet i sin katalog”, säger Michael Holmberg.

I stället är det Apples Itunes-butik, Googles play-motsvarighet och just SF Anytime som leder utbudet i Sverige. De amerikanska jättarna har flest titlar – Apple 21.000 och Google 14.000 titlar. Där saknas dock mycket svenska filmer och de internationella titlarna saknar inte sällan svensk textning.

För den som vill se svensk film eller film med svensk textning – gammal som ny – menar Michael Holmberg att SF Anytime är klart störst med strax under 14.000 titlar.

Helt ensamma är de dock inte, även Viaplay har en uthyrningsdel liksom några ytterligare nischaktörer.

Förra året hyrdes eller köptes 5 miljoner filmer på SF Anytime, som enligt egen utsago har över 1 miljon användarkonton. Hela transaktionsmarknaden för film och serier i Norden uppskattas till 1,5 miljarder kronor i år, enligt siffror från analysföretaget Gfk.

”Om vi är upp 60 procent i år på köpfilm, drivet av att förra året var ett pandemiår, tror jag att det är realistiskt att vi ska upp 30 procent nästa år. Om det bara är 45-60 dagar mellan en filmpremiär och att vi får titlarna blir vårt distributionsfönster mer attraktivt. Vi ser också ett intresse för att bygga ett filmbibliotek, framför allt med filmer för barn och unga som ser dem flera gånger. Harry Potter är till exempel en sådan serie av filmer som många ser om och om igen”, säger Michael Holmberg.

Enligt honom har även TVOD-marknaden internt sett ett skifte, från hyrfilm mot mer köpfilm under 2022. Tidigare var förhållandet 40 procent köp och 60 procent hyr. Nu är det vissa månader direkt omvänt.

Men vad säger att inte Netflix eller HBO Max och börjar styckesälja sina filmer och serier?

”Det kan hända, om de vill styra om hela sina affärsmodeller. Men vi ser snarare att de går mot att öppna upp för reklam”, säger Michael Holmberg.

Kan inte ni erbjuda ett abonnemang för att se alla filmer på SF Anytime?

”Nej, vi kommer inte bli SVOD, däremot kan man tänka sig olika paket med filmer. Kan vi ha en egen filmklubb med erbjudanden? Absolut.”

Tar ni mest marknad från SVOD eller bio tror du?

”En kombination. Biopubliken har inte riktigt hittat tillbaka än och med kortare tider kan fler välja att vänta in filmen hos oss. Å andra sidan har ”No time to die” och ”Top Gun” gått väldigt bra på bio i år. De riktiga storfilmerna lockar ändå biopubliken. Däremot vill kunder inte ha hur många prenumerationer som helst men ändå unna sig en film då och då. Det tror jag talar för oss.”