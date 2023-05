4C Strategies växlar upp i USA – satsar på klimatkrisen

4C Strategies är ett Stockholmsbaserat bolag med rötterna i den svenska försvarsmakten. Bolaget levererar en simuleringsmjukvara för krisberedskap och samhällssäkerhet. Den digitala plattformen Exonaut har bland annat rollspel, där olika aktörer kan iscensätta olika krisscenarier och träna på sitt försvar. Det kan till exempel handla om att utvärdera hur väl ett företag hanterar ett dataintrång, eller hur ett land evakuerar medborgare.

Bland kunderna finns FN, Nato, ECB och svenska Finansinspektionen, och företag som JP Morgan och Oatly. 4C används även av försvarsmakter, däribland den amerikanska militären som nyttjat 4C:s verktyg sedan 2016.

”Våra system har precis använts till stöd för evakueringen från Sudan, och verktygen användes även vid jordbävningskatastrofen i Turkiet”, säger bolagets vd Magnus Bergqvist.

Sedan ett år tillbaka har 4C jobbat fram en ny lösning för att möta klimatkrisen. Det är ett tema 4C jobbat med länge, bland annat hjälper 4C oljejätten Shell med att träna olika scenarier för eventuella oljekatastrofer. Men nu sätter man samman detta till en enda lösning, som lanseras över andra kvartalet. Den följer ISO 14000, den serie internationella standarder som företag och organisationer kan följa för att bygga ett miljöledningssystem.

”Det handlar dels om regelefterlevnad, men också om att få en överblick över sina klimatavtryck och hur sårbar man är för konsekvenserna av klimatförändringen. Det räcker inte att ha en krisplan, man måste testa hur och om den fungerar. Det är där vi kommer in. Vi ser stor potential i det här nya affärsområdet, för klimatpåverkan är något som företag kommer behöva se som ett större och bredare ansvarsområde”, fortsätter Magnus Bergqvist.

Mjukvaran stödjer alltifrån riskrapportering till hur man hanterar incidenter och kriser som en skogsbrand, allt samlat under plattformen Exonaut. Med den nya lösningen på plats etablerar 4C ett nytt bolag i Nordamerika för att möta en växande efterfrågan från den privata sektorn.

”Det är ett nytt bolag med en ny organisation, som riktar sig mot icke-militära verksamheter. Vi fokuserar på sektorer med kritisk infrastruktur där avbrott får stora konsekvenser, och hjälper redan nu till exempel telekombolaget Verizon. Vi är försiktiga generaler, men att få in ett ben på den icke-militära amerikanska marknaden är väldigt viktigt för vår tillväxt.”

Bolaget debuterade på First North i maj i fjol där bolaget värderades till 1,2 miljarder kronor efter kapitaltillskottet. Tredje största delägare är Axis-grundaren Martin Green, följt av fjärde AP-fonden. Aktien har visserligen backat 20 procent sedan starten, men Magnus Bergqvist är nöjd med de första 12 månaderna.

”Det har varit en spännande resa, vi har fått väldigt många fina och långsiktiga investerare. Vi har vuxit organiskt med 20 procent sedan starten och hoppas att fortsätta den resan. Jag vill inte kommentera aktiekursen, men kan konstatera att vi levererat enligt plan ”, säger Magnus Bergqvist, som varit vd för bolaget i 12 år.

Under det första kvartalet steg nettoomsättningen till 89,9 miljoner kronor (76,0). Rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på 11,3 miljoner kronor (3,1). Justerat ebitda-resultatet var 19,5 miljoner kronor (16,0). Justeringen avser kostnader under jämförelseperioden om 5,2 miljoner kronor relaterade till introduktionen av aktien på handelsplattformen Nasdaq First North.