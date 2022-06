10.000-procentaren Rollén sadlar om till techinvesterare

Under Ola Rolléns tid har mätteknikbolaget Hexagon gått från ett litet verkstadsbolag i Karlskrona till ett världskonglomerat med högre börsvärde än Ericsson. Nu har han tagit in mer pengar till Greenbridge och ska leta efter fler investeringar samt siktar in sig på börsen.

Nyheterna duggar tätt kring svensk elektrifiering där Northvolts ordförande pratar om notering och där lastbilsutmanaren Einride är först i USA med att få testa sina autonoma poddar på allmän väg.

Lyssna på senaste avsnittet av Sveriges största podd om investeringar, startups och det digitala näringslivet här:

Du hittar även Digitalpodden på Apple Podcasts och Spotify.

Har du lyssnat på Digitalpodden? Vad tyckte du? Ge oss gärna feedback! Vi finns på Twitter, Facebook och givetvis även på mejl: digital@di.se