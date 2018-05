Visita: Moderaternas politik hotar integrationen

Tittar man mer specifikt på personer som har kommit från Afrika eller Asien (som är de grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden) är mönstret detsamma. Mer än var fjärde person som går från arbetslöshet till jobb inom besöksnäringen kommer från de här världsdelarna, visar en färsk rapport från HUI.

Ett förslag som med precision slår mot en näring som kännetecknas av att ge många en möjlighet till en första fot in på arbetsmarknaden och där en stor andel av de sysselsatta är utrikes födda. Konsekvensen skulle bli färre jobb, sämre integration och ökat utanförskap – allt som Moderaterna säger sig vilja motverka. Vi hoppas därför att de själva inser sitt misstag och tar tillbaka förslaget innan valet.

Ingen annan näring har större andel. Att då rikta en skattehöjning som med kirurgisk träffsäkerhet slår mot just den näring som är bäst på att skapa jobb till utrikes födda kommer inte bara göra det ännu svårare för den här gruppen att ta sig in på arbetsmarknaden, utan riskerar också att de som nyligen fått in sin första fot på den svenska arbetsmarknaden återigen tvingas ut i utanförskap.