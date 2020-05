Vi får inte styras av rädslan att göra fel

För mig som är före detta officer befinner jag mig sedan den 16 mars i ett krigsliknande tillstånd. Den dagen blev jag ombedd av Oscar Stege Unger på Wallenberg Foundations och tillika ledamot i SAS styrelse att göra något för permitterad SAS-personal som skulle kunna göra en insats inom vården. Tack vare våra förtroendefulla relationer med Sophiahemmet högskola och dess rektor Johanna Adami kunde vi på 48 timmar börja ta emot ansökningar till en pilotutbildning. Två veckor senare var kursen igång för 30 arbetslösa SAS-anställda. Strax därefter erhöll Sophiahemmet högskola medel ur Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för att genomföra en större utbildning. Tack vare ett prestigelöst och lösningsorienterat samarbete är vi nu i hamn med att ha utbildat 300 personer till vård och omsorg.

Redan från början var vi måna om att skapa en snabb, effektiv och kostnadsneutral kanal som går tvärs över alla de silos som vi har i vårt svenska arbetsliv: Staten, kommuner, regioner, arbetsgivare, fackliga organisationer, näringsliv, akademier. Vi skapade Beredskapslyftet, ett sätt att mobilisera tillgängliga resurser ur näringslivet för att stötta arbetsplatser i akut behov av hjälp – som vård, omsorg och skola. Vi ville också skapa ett initiativ som gick på tvärs över befintliga arbetssätt med samarbete över gränserna.

Gensvaret har varit stort, de riktiga hjältarna här är de som utan att tveka har gått in i verksamheter och hjälpt till. Vi har heller inte märkt av någon motvilja alls att gå i in i branscher som av andra beskrivs som svåra att locka medarbetare till, som äldreomsorg eller skogsplantering. Tvärtom, vi har haft en utmaning med att hantera alla ansökningar som kommit in. Sedan vi startade vår pilotutbildning den 30 mars på Sophiahemmet har vi utbildat 588 arbetslösa personer i fyra olika snabbspår – vård, omsorg, skola, skog. Vi uppskattar att ca 75 procent av dessa personer nu är ute i olika verksamheter och underlättar för sina nya kollegor.

Vi bestämde oss också för att hela tiden informera de högsta befattningshavarna inom dessa olika silos för att skapa förankring för vårt arbete. Denna strategi har varit lyckosam.

Jag har under dessa veckor haft många samtal med arbetsmarknadsministern, Arbetsförmedlingens generaldirektör och mellanchefer, direktörer inom SKR, fackordförande, arbetsgivarorganisationer med flera. Aldrig tidigare i mitt yrkesliv har jag mött en sådan öppenhet och tillgänglighet från arbetsmarknadens parter. Men även om samtliga vill väl har många svårt att agera utanför sina givna och ofta snäva ramar. Den dans mellan olika parter som i vanliga fall oftast tjänar vårt land väl fungerar inte i dessa tider. Sverige står inför gigantiska utmaningar, inte minst när det gäller att mildra den arbetslöshet som nu sköljer fram över landet.

Vi måste våga agera och göra något snabbt för att få ut människor i arbete. De senaste veckorna har jag lagt ned mycket tid på att förstå skogens utmaningar. Nu startar 40 arbetslösa en privat utbildning för att bli skogsplantörer i Östersund. Skogen, liksom jordbruket, står inför en stor utmaning med att plantera och sköta skog. Samtidigt går många ut i arbetslöshet. Men i stället för ett konstruktivt samarbete i frågorna för att skapa en situation som alla vinner på är det påtagligt hur aktörerna nu ser till sig själva först och främst. Det är för många parter som agerar efter hur det brukar vara – och inte agerar efter hur det faktiskt är nu.

Jag ser fyra direkta åtgärder som skulle underlätta för att få fler att snabbt gå från arbetslöshet till arbete: