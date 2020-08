Sysslolöshet inte vägen ut ur krisen

Ett bedrägligt lugn präglar nuläget. Det är som att många tar för givet att de ekonomiska hjulen ska ta fart när sommar blir höst. Men vårens orderböcker har nu till stor del tömts. Hur ska vi kunna ta ny fart samtidigt som politiken subventionerar sysslolöshet och jagar de som fuskar genom att jobba?

Det är i kriser och stora skiften som helt nya företag startas och nya affärsidéer utvecklas. Sverige ligger väl i framkant vad det gäller digitala lösningar, e-handel, finansiella lösningar och automatiserad covid-vänlig produktion. Det borde vara ett gyllene tillfälle att rycka åt sig ledartröjan och skapa morgondagens lösningar på en ny spelplan.

Men då krävs ett positivt företagsklimat och viljan att våga satsa. I stället är vi på god väg att skapa en permanent sysslolöshet för såväl industriarbetare som ingenjörer, ekonomer, marknadsförare och andra grupper som nu ägnar dagarna åt att bygga trall, påta i trädgården och när vädret svänger kolla på Netflix. Sysselsättningsgraden lutar brant nedåt och kommer snart vara på rekordlåga nivåer. Sverige är relativt unikt i att tro att förbud mot arbete är vägen ur krisen.

I stället för att låta företagens anställda jobba med affärsutveckling och innovation har vi utformat reglerna så att allt arbete under permitteringstiden är fusk, leder till rejäla skadestånd och skapar ett massivt angiverissystem för dessa ”fuskare” som försöker skapa morgondagens affärer.

Hos kunderna är många permitterade och ve den som lyfter luren och diskuterar nya affärer. Staten har nu ökat sina befogenheter för att jaga så kallade fuskare som jobbar för att få företag att överleva trots att de är permitterade.

Nuvarande permitteringsregler gynnar också kraftigt gamla kollektivanslutna industriföretag på bekostnad av yngre snabbväxande företag med avancerade tjänster. Icke-kollektivavtalsanslutna företag måste permittera alla i samma grad, vilket är mycket svårt då verksamhetsdelar går olika bra. Dessutom måste alla konsulter skickas hem innan permitteringsstöd kan användas, vilket slår hårt mot tjänstesektorn.

Reglerna snedvrider konkurrensen och har lett till att äldre och större kollektivanslutna företag dumpar priserna och försöker slå ut, ta över eller rekrytera nyckelpersoner från yngre icke-kollektivavtalsanslutna företag.

Risken är stor att hjulen inte kommer börja snurra utan långsamt saktar in med en utdragen pyspunka. Vi måste nu gå tillbaka till arbetslinjen och mer långsiktig stimulans av företagen, eventuellt med skattelättnader inom innovation som Liberalerna föreslår. Vi kan inte heller hålla alla företag under armarna. Gamla företag måste tillåtas gå under och nya startas.

Grundtryggheten för svenska medborgare är bland de bästa i världen, så vi har råd att låta gamla företag gå under och nya resa sig som Fågel Fenix ur askan. Under juni ökade antalet nyregistrerade bolag med 35 procent jämfört med samma månad förra året. Hjälp dem nu med att bli framgångsrika. Trots rekordlåg sysselsättning är det fortsatt svårt att rekrytera på grund av permitteringsreglerna. Vi håller på att sprida bidragsberoende till breda folklager.

I ett första steg bör permitteringsreglerna göras likvärdiga och oberoende av kollektivavtal och sedan fasas ut under hösten med ett konkret slutdatum. Det är nödvändigt att personal under hösten tillåtas arbeta med affärsutveckling och innovation på sin permitterade tid för att hjälpa företag ur krisen. Reglerna måste vara enkla och tydliga. Behövs ett ytterligare steg bör stödet riktas till företag som väljer att behålla personal trots temporärt lägre intäkter och göras i förhållande till omsättningsbortfall för att undvika fusk.

Vi måste tillbaka till normal a-kassa och sjukersättning och vi måste hjälpa alla att komma tillbaka i jobb genom att fortsatt stötta företag och genom en mer dynamisk arbetsförmedling. Vi bör dra nytta av att vi är en entreprenöriell nation med hög digital mognad och många som vill satsa pengar i unga företag.

Hellen Wohlin Lidgard

Entreprenör och tech-investerare