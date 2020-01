Swedavia vilseleder om Arlanda

I december släppte WWF en rapport där en av Sveriges främsta luftfartsanalytiker räknar på behovet av en fjärde landningsbana på Arlanda om Bromma flygplats läggs ned samtidigt som flygandet fortsätter att öka.

Rapporten presenterar data på Arlandas starter och landningar under åren 2016–2019 och visar att kapaciteten under dessa år aldrig varit nära att överskridas. Det gäller även under de timmar på morgon och eftermiddag då det flygs som mest.

År 2000 hanterade Arlanda 276 000 starter och landningar med endast två banor. Förra året hade Arlanda 233 000 rörelser på dagens tre banor.

I Di 15/1 skriver Swedavia att Arlanda inte kan jämföras med andra internationella flygplatser med färre landningsbanor, då Arlanda hanterar både större jetflyg och mindre inrikesflyg med långsammare hastigheter.