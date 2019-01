Sverige måste stärka det marina försvaret

Strax före julhelgen rapporterade media att försvarsberedningen i sin slutrapport kommer att föreslå en storsatsning på armén under kommande försvarsbeslutsperiod.

Kungl. Örlogsmannasällskapet anser att varje investering i Försvarsmakten är välkommen i nuvarande säkerhetspolitiska läge. Vårt lands storlek med flera strategiskt viktiga områden, gör att det är hög tid att vi skapar starkare och mer relevanta arméstridskrafter för den händelse att krig bryter ut på svenskt territorium. Kraven på höjda försvarsanslag har uttryckts under en längre tid och återspeglar det nya säkerhets- och försvarspolitiska läge vårt land befinner sig i.

Den amerikanska administrationen skapar osäkerhet. Gamla sanningar och långsiktigt stabila allianser verkar inte längre ligga i fokus för amerikansk politik. Den bilaterala relation som Sverige har skapat med USA kan därför inom kort vara helt utan betydelse. Vi kan bara spekulera i hur Ryssland kommer att tolka och utnyttja den svaga amerikanska administrationen. Sannolika ryska handlingsalternativ är slugt avvaktande och ett fortsatt opportunistiskt agerande för att metodiskt bryta sönder den europeiska säkerhetsordningen och sammanhållningen.

Vårt säkerhetspolitiska problem är att det nordiska och baltiska området med Östersjön och Västerhavet nu utgör konfrontationszonen mellan Västeuropa och Ryssland. Det pågår en omfattande rysk modernisering och upprustning både av konventionella militära förmågor och kärnvapen i närområdet. Sverige kan tidigt i förebyggande syfte komma att dras in i en konflikt mellan Nato och Ryssland. Det utövas en hård retorik från Ryssland – inte minst kring bruket av kärnvapen – och nya vapen är snart operativa. Men det handlar inte bara om upprustning och retorik. I handling har Ryssland annekterat Krim och har nyligen genom händelserna vid Kertjsundet, även brutit mot havsrätten och internationella överenskommelser. Den europeiska säkerhetsordningen har därmed brutit samman.

Genom operationerna kring Kertjsundet förnekas Ukraina att utnyttja den fulla kapaciteten av sina viktiga hamnar i Azovska sjön. Åtgärderna har skapat allvarliga konsekvenser för den ukrainska ekonomin genom att exporten av järn och stål samt produkter från den kemiska och tekniska industrin i regionen har försvårats.

Det ryska agerandet visar på potentialen av gråzons- eller hybridkrigföring. En marin operation mot vår import och export via Göteborgs hamnar skulle snabbt leda till stora konsekvenser och slå mot hela vårt samhälle. Om operationen i likhet med agerandet i östra Ukraina under lång tid dessutom kan hållas under den nivå där krigshandlingar bryter ut, skulle vi drabbas hårt. Göteborg är Skandinaviens viktigaste hamn. Störningar i hamnens kapacitet skulle omgående påverka Natoländerna Danmark, Norge samt de Baltiska länderna. En dålig situation skulle snabbt kunna eskalera till något ännu värre.

I detta svåra läge förbereder Sverige för ett nytt försvarsbeslut. I Försvarsberedningens första rapport lyftes försörjningsfrågorna och landets uthållighet fram. Sverige är ett land helt beroende av sin sjöfart. Utan jämna och förutsägbara leveranser och utskeppningar för vår import och export och en kontinuerlig kustsjöfart inklusive förbindelserna till Gotland, riskerar Sverige prövningar som omedelbart äventyrar vår försörjning och därmed hela vårt samhällsbygge. I förlängningen också vår försvarsvilja. Genom värdlandsavtal och solidaritetsförklaring måste vi dessutom hålla våra hamnar öppna för att i praktiken kunna ta emot och ge militärt stöd.