Sverige måste åter till jobbet

Mellan mars och augusti i år skrev 384.000 personer in sig som arbetslösa. Arbetsförmedlingens prognos pekar på att antalet arbetslösa kommer uppgå till 580.000 personer under 2021. En stor del av dessa var visstidsanställda som fick avsluta sitt jobb inom hotell- och restaurangbranschen eller konsulter i andra branscher. Under hösten har industrisektorn och andra mer exportorienterade sektorer kommit att stå för en större andel av varslen och uppsägningarna.

Situationen på arbetsmarknaden kommer vara tuff, samtidigt som den svenska ekonomin väntas börja växa igen från låga nivåer. För företagen handlar det därför om att våga börja anställa igen, efter ett halvår av stor osäkerhet.

Det finns starka skäl för att försöka underlätta återväxten av nya jobb. Dels skapas grogrund för en positiv tillväxtspiral där anställningar föder ekonomisk aktivitet och fler anställningar.

Dels ökar risken för långtidsarbetslöshet redan efter tre–fyra månader utanför arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten riskerar att bita sig fast på högre nivåer än innan krisen om människor går utan jobb länge och därmed successivt hamnar allt längre från arbetsmarknaden.

I detta oroväckande läge befinner sig många som blivit arbetslösa under 2020.

Kan företagen tidigarelägga anställningsplanerna är mycket vunnet. Därför behövs en politik som stöttar den breda ekonomin genom att göra det billigare – och därmed enklare – att anställa en till. Men regeringen har inte presenterat några svar på detta.

Det närmaste vi kan komma ett svar är de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga 19–23 år. Det är närmast uttjatat hur ineffektiv reformen varit tidigare i att skapa fler jobb, även om vissa sentida studier visat mer långsiktigt positiva effekter. Men reformen som nu presenterats är tillfällig – och kommer dessutom implementeras först i april nästa år. Januaripartierna sänder alltså signalen att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, men inte så stor att unga inte kan fortsätta som arbetslösa i över ett halvår till. Risken är uppenbar att arbetsgivare i stället skjuter upp anställningsplanerna, vilket är totalt bakvänt om man inte vill riskera långvariga negativa effekter för de arbetslösa. Reformen har dessutom problemet att den till stor del kommer att gå till unga som redan har ett jobb och för de som vill anställa en ung är subventionen relativt liten.

Förslaget missar dock det större problemet; den breda arbetslösheten är ett väsentligt större bekymmer än det som unga utan jobb utgör.

Medan arbetslösheten i hela befolkningen förväntas stiga över nutida rekord, långt över nivåerna för finanskrisen, är prognosen för ungdomsarbetslösheten en tillbakagång till 2013–2014 års nivåer, enligt Arbetsförmedlingen. Den grupp som är aktuell för regeringens dyra reform utgör därtill bara 10 procent av alla arbetslösa.

Dessutom studerar en stor del av de unga arbetslösa och har det som försörjning, medan det inte är lika lätt för en medelålders person att anpassa livet som arbetslös. Därför är det helt avgörande att insatser riktas till alla som blivit av med jobbet under coronakrisen. Och här brister budgeten.

Kristdemokraterna kommer därför säga nej till sänkta arbetsgivaravgifter för unga. I stället föreslår vi att arbetsgivaravgifterna slopas helt – en tre gånger så stor subvention till varje arbetslös som får ett jobb jämfört med ungdomsrabatten – för alla arbetsgivare som anställer någon som varit arbetslös i en till sex månader senaste halvåret. På så vis når vi hela den grupp som blivit arbetslösa under coronakrisen, men som samtidigt står relativt nära arbetsmarknaden. Stödet ska gälla retroaktivt från 18 september och ges i tolv månader. Stödet gäller för fem nyanställda medarbetare eller motsvarande 5 procent av nuvarande antal medarbetare. För att erhålla stöd måste personalstyrkan netto öka med minst samma antal som de medarbetare som man erhåller stöd för. Förslaget beräknas leda till 86.000 fler i arbete och kosta 6,2 miljarder kronor. Stödet är mer träffsäkert, träffar bredare grupper av arbetslösa och är mer kraftfullt. Med stödet får alla arbetsgivare, oavsett storlek och form, i hela Sverige rejält förbättrade möjligheter att återanställa och nyanställa – nu!

Det finns även behov av att påskynda återgången från korttidspermitteringar. Stödet har i den djupaste krisen varit oerhört viktigt för näringslivet. Men stödet riskerar att passivisera, dämpa produktiviteten och långvarigt ge negativa effekter på ekonomins omställning och tillväxt. Det är därför viktigt att företag så snabbt som möjligt avbryter korttidspermitteringarna och återgår till normala anställningar. Staten bör därför ta bort arbetsgivaravgifterna för de företag som helt avbryter pågående korttidspermittering och återinsätter anställda i tidigare arbete under resterande del av 2020. För en anställd med 32.700 kronor i månadslön handlar det om ett stöd som uppgår till 10.274 kronor.

Kristdemokraterna bedömer att det medför en lägre kostnad än den genomsnittliga kostnaden staten har för permitterade och att det är förenligt med det tillfälliga ramverk som EU-kommissionen antagit för statsstödsregler under coronakrisen.

Sverige behöver insatser för att bryta den höga arbetslösheten, men regeringens tyngdpunkt är i stället på de som redan har jobb och på att utöka de offentliga utgifterna. Men för att återuppbygga Sveriges ekonomi behöver de företag som tvingats sparka anställda få mod och ekonomiskt utrymme att återanställda. Sverige måste tillbaka till jobbet.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)