Sverige behöver euron

Att låta just euron stå utanför debatten om hur Sverige ska forma sin framtid i Europa är demokratiskt tvivelaktigt. Inte minst saknar de 16 årskullar väljare som tillkommit sedan 2003 röst i en avgörande fråga för Sveriges framtid.

Utan Storbritannien i EU är det formellt sett bara Sverige kvar utanför eurosamarbetet. Danmark har ett fördragsreglerat undantag men har likväl knutit sin krona till euron. Samtliga andra länder är med eller på väg in förutsatt att de uppfyller kraven.

- Myt 1: Kriserna i flera euroländer visade att det är rätt att stå utanför. Den förbiser helt att Storbritannien drabbades hårdast efter Grekland, Spanien och Portugal under finanskrisen, och att även Sverige drabbades hårt under krisens mer akuta år. Den bortser också från att flera av de länder som klarade krisen bäst var euroländer, liksom att det var euron som gav en möjlighet att genom samarbete stabilisera södra Europas krisekonomier. Estland, Lettland och Litauen som tillhör de mest framgångsrika ekonomierna i EU valde under denna tid att gå med i euron. Därmed har de fått en ekonomisk och politisk stabilitet som de aldrig kunnat uppnå på egen hand.

- Myt 2: Det har gynnat Sverige att stå utanför. Men ingen kan säga att det missgynnat Finland eller Tyskland att vara med. Sverige hade precis som andra välskötta ekonomier gynnats av euromedlemskap. I stället har vi under lång tid haft en övervärderad valuta – vilket motverkade exporten – och nu en undervärderad valuta, vilket underminerar produktivitet och långsiktig konkurrenskraft. Osäkerheterna i sig sätter en större risk för långsiktiga investeringar i Sverige och försvårar handel, framför allt för mindre företag. En osäker och instabil valuta är inte till fördel för något land, allra minst ett litet land med en stor exportsektor.