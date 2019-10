Svensk tillväxt ska bli koldioxidfri

Därför har Miljöpartiet i regering drivit på för en svensk klimatlag som likt budgetlagen sätter stabila ramar och mål. Vi ska ha netto-nollutsläpp i Sverige om 25 år, det gäller alla verksamheter. Vi förstår att det innebär oerhörda utmaningar inte minst för den tunga, kraftigt utsläppande industrin vars produkter skapar ett välstånd i samhället. Dessa behöver ställa om sin produktion. Vissa behöver göra omvälvande tekniksprång för att sänka sina utsläpp och därför har Miljöpartiet drivit igenom ett brett medfinansieringsprogram, Industriklivet, som 2020–2022 dubbleras till 600 miljoner kronor per år, och är tänkt att löpa till 2040.

För över 30 år sedan bildades Miljöpartiet ur just denna insikt, att människans välstånd är beroende av hur väl vi vårdar vår livsmiljö, och att det krävs en systemförändring så att vi inte sågar av den gren vi sitter på. Med tiden har forskningsframsteg gjort att denna grundläggande förståelse av världen kan kläs i nya ord. Det nu etablerade begreppet planetära gränser beskriver de fysiska förutsättningar på jorden som våra samhällen är beroende av, och forskare larmar om att vi överskrider fyra av planetens nio gränser.

Initiativet väcker uppmärksamhet över hela världen, och nyss var jag i FN i New York där Sverige tillsammans med Indien lanserade en Leadership group for Industry Transition, med stöd av World Economic Forum, och där Fossilfritt Sverige tjänar som en inspirerande modell. Redan har Indiens största cementtillverkare Dalmia och Tysklands största stålkoncern Thyssen Krupp anslutit sig. SSAB, LKAB och Vattenfalls gemensamma miljardsatsning på Hybrit, fossilfritt stål stöds av just Industriklivet.

Det behövs samtidigt otaliga lokala insatser för att minska de miljoner enskilda utsläppskällor. Därför har vi satsar på det viktiga stödet Klimatklivet, som stöttat tusentals företag och kommuner i att minska sina utsläpp, alltifrån att göra biogas till bussar från ruttna potatisar, till världens första klimatpositiva datahall i Falun.

Utsläppen har inte minskat i tillräcklig takt de senaste åren i Sverige – det beror på en mängd faktorer. Kanske främst att vi haft en högkonjunktur och ökade utsläpp inom industrin och de tunga transporterna; samtidigt som andra utsläpp faktiskt har gått ned.

Globalt har utsläppen också börjat öka igen och allt fler klimatforskare ger upp hoppet om att vi ska lyckas frikoppla tillväxten från höjda utsläpp. Det är en befogad varning, men jag ser också en risk med en förenklad debatt för eller emot ett tillväxtbegrepp som alla sedan decennier är överens om är trubbigt och kan innehålla allt ifrån utgifter för krig och kärnkraftsolyckor till investeringar i järnvägar, skolor, sjukhus, återbruk och konstmuseer.

Det viktigaste är forskarnas entydiga budskap till oss som lever nu: vi har tio år på oss att ställa om. Låt oss då prata om hur vi skapar verkligt och hållbart välstånd. Låt oss prata om hur vi får ett samhälle som håller ihop, hur vi skapar en cirkulär ekonomi där vi sluter kretsloppen och gör dem gift- och utsläppsfria, hur både vi och vår planet ska må bättre.