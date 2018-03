Staffan Thorsell: Fem frågor som Trump inte tänker lyssna på

Är det verkligen en bra idé att Stefan Löfven åker till Washington den kommande veckan för att träffa Donald Trump i Vita huset? Inser han vilka risker han tar för sin egen och Sveriges del när han slår sig ned framför öppna spisen i det ovala rummet? Vad ska de tala om? Vad hoppas han åstadkomma? Går det över huvud taget att föra seriösa samtal med Trump? Boken om hans första tid i Vita huset och berättelserna från alla avhoppade och sparkade medarbetare och före detta vänner i kretsen runt presidenten gör att många tvivlar.

De flesta av världens ledare kommer gärna till Vita huset. Ett möte med USA:s president är ett kvitto på deras egen betydelse. Det är bra både för den egna självkänslan och kanske för väljarna på hemmaplan. För Trump fungerar mötena med ledare från världens alla hörn som en sorts legitimering. Han är starkt ifrågasatt på hemmaplan. Många amerikaner minns att Hillary Clinton fick tre miljoner röster mer än Trump i valet. Hans opinionssiffrorna är urusla.

Varje gång en ny statsman slår sig ned bredvid Trump i Ovala rummet ser han för ett ögonblick ut som en alldeles normal president. Det är en bild medarbetarna gärna sprider. Det är en falsk bild. Han är ingen normal president. Den som uppträder som statist bredvid Trump på bilderna från Vita huset tar en risk.

Mexikos president Enrique Peña Nieto har just ställt in sitt planerade besök i Washington. Diplomaterna försökte snickra ihop en formel där Trump skulle kunna fortsätta att tala om att bygga en mur mot Mexiko samtidigt som han tog emot landets president. Ett stormigt gräl i telefon slutade med att Nieto lade på luren och ställde in resan, rapporterar Washington Post. Mexikos president kunde inte ta risken att åka till Washington och låta sig förolämpas och förödmjukas. Det är val i Mexiko i sommar.

Stefan Löfven riskerar kanske inga förolämpningar men hur ska han, utan att förödmjuka sig själv kunna få kontakt med en president helst lyssnar på smicker?

1. Om Löfven börjar tala om en feministisk utrikespolitik är risken att Trump tror att det handlar om Miss Universum-tävlingarna. Han ägde det arrangemanget innan han blev president och han skröt gärna om hur bra han trivdes i tjejernas omklädningsrum och vad han gjorde där.

2. Hur ska Löfven kunna tala om klimatfrågan med en president som vill riva upp Parisavtalet och predikar att kol är underbart och rent?

3. Trump har parollen ”America First”. Han är i full färd med att säga upp de avtal USA redan ingått och meddelade i veckan att det blir höga tullar på stål och aluminium. Vad kan Löfven säga till honom om frihandel och vikten av ett nytt stort handelsavtal mellan EU och USA? Det finns ingen brist på samtalsämnen men hur når man fram till en president som inte gillar att läsa på och inte tycker om att förbereda sina möten?