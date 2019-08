Stadsplanerarna: Låt företagare ta ansvar för torgen

För att möta dessa utmaningar har det på flera platser i landet tagits initiativ till så kallade Business Improvement Districts (BID) och andra former av offentlig-privat platssamverkan.

Under de senaste åren har samhällets möjligheter att skapa och upprätthålla säkra och trygga miljöer för medborgare och näringsliv prövats dramatiskt.

Fler kommuner måste tänka om och skapa förutsättningar för näringslivet, fastighetsägare och andra aktörer att vara med i arbetet för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Cornelis Uittenbogaard stadsplanerare och fil dr, Stiftelsen Tryggare Sverige

Michael Mehaffy, stadsplanerare och fil dr, Centre for the Future of Places, KTH