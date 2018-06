Små löneökningar bakom den låga inflationen

Den svenska ekonomin har under de senaste åren visat god tillväxt. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten minskar. Arbetslösheten är nu nere på ungefär samma nivå som under högkonjunkturen före finanskrisen. Den har minskat trots stora tillskott av invandrare, främst asylsökande.

Den svenska exportindustrin går bra. Det beror på en stark konjunktur i omvärlden och på en svag krona. Den fallande kronkursen innebär att svensk exportindustri får mer betalt i kronor räknat.

De som sparar i aktier har ökat sin förmögenhet rejält. Under de senaste tio åren har börskurserna ökat med omkring 80 procent. För de som har valt att enbart satsa på svenska industriaktier har börskurserna mer än fördubblats.

Sverige är fortfarande i en nationell och internationell god konjunktur. Men Riksbanken håller räntan låg. Med ett givet avkastningskrav måste finansiella förvaltare därmed ta högre risk. Det driver upp kurserna ytterligare och risken i portföljen. När utvecklingen vänder kan det gå snabbt utför.

Att Riksbanken agerar som den gör beror på att den bundit sig vid en inflation på 2 procent. Riksbanken anser att en högre ränta skulle göra det svårare att nå detta mål.

Hur ska Riksbanken agera i en kommande lågkonjunktur? Det blir svårt att sänka en ränta som redan ligger under noll. Samtidigt bidrar Riksbankens agerande till att fallhöjden för den svenska ekonomin ökar. Det är lätt att förundras över hur Riksbanken agerar.

Men än svårare att förstå är LO. IF Metall skrev för ett halvår sedan på ett treårsavtal som begränsar löneökningarna till 2,3 procent per år. Många arbetsgivare och fackförbund anser dessutom att IF Metalls avtal ska vara ett ”märke”, ett tak för den övriga arbetsmarknaden.

Det är svårt att förstå varför löneökningarna i industrin inte är högre än vad de är. Konjunkturinstitutet skriver i sin senaste bedömning att ”lönsamheten i näringslivet är över lag god Särskilt nöjda är man inom industrin.”

Det borde vara uppenbart för alla att den låga inflationen beror på låga löneökningar. Riksbanken kommer ha svårt att hålla uppe inflationen till 2 procent så länge lönerna årligen ökar med bara 2,5 procent. Detta talas det dock tyst om. Kanske är det minnena från slutet av 1980-talet som förskräcker då lönerna för vissa grupper höjdes med tvåsiffriga tal och den svenska bytesbalansen visade underskott.

Situationen under de senaste 20 åren har varit den omvända. Den svenska bytesbalansen har varje år uppvisat stora överskott samtidigt som löneökningarna endast enstaka år nått över 4 procent. Under de senaste fem åren, i en fas när svensk ekonomi utvecklats starkt, har löneökningarna begränsats till i genomsnitt 2,5 procent.