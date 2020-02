Sjukhusvård dåligt för coronasmittade

I Journal of the American Medical Association (7/2) presenteras intressanta fakta om 138 patienter som lades in under januari på Zhongnan-sjukhuset en del av Wuhan University Hospital. Hela 41 procent av de drabbade, många sjukvårdsarbetare, tros ha smittats på sjukhuset. Och, de flesta av dem som blev allvarligt sjuka var redan patienter på sjukhuset och fördes över till intensivvård, hade redan sjukdomstillstånd som försvagade deras motståndskraft mot infektioner.