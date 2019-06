Sensationellt att inte ens utreda fortsatt drift av Ringhals

Repliken är förvirrande i det att den inte verkar vara ett svar på eller ha någon överlappning med min text över huvud taget.

Den enda del i replikens text som verkar vara en faktisk synpunkt på min text är: ”Qvist menar att utbyggnaden av förnybar elproduktion är dyr och långsam.”

Det är en märklig kommentar eftersom jag inte skrev någonting om detta. Att tillskriva mig påståenden jag aldrig sagt och därefter påstå att jag både far med osanningar och sprider felaktigheter är mycket oseriöst.

Mer relevant i sammanhanget är att sedan min artikel publicerades för två veckor sedan har ingen av uppgifterna kring Ringhals reaktorer 1 och 2 tillbakavisats på något sätt.

Båda reaktorer är tekniskt redo för fortsatt drift och kvarvarande totala investeringsbehov är i paritet med vinsterna dessa reaktorer gjorde under enbart 2018.

Var för sig producerar dessa reaktorer i dag under en timme ungefär en lika stor mängd elektricitet som en svensk använder under hela sin livstid. Detta görs till en produktionskostnad som ligger under nivån för all annan ny elproduktion som byggs eller planeras byggas i Sverige, och utan utsläpp av varken luftföroreningar eller växthusgaser.