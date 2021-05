SD, Sannfinländarna och Dansk Folkeparti: Ge inte EU mer makt

Nyligen baxades EU:s så kallade coronafond genom riksdagen. Besluten att skänka stora belopp till misskötta ekonomier och skuldsätta våra barn och barnbarn har fått bred kritik. Genom principbrotten mot att EU inte skall låna till sin budget, att medlemsländer inte skall gå i borgen för varandras lån, och att EU inte skall ha beskattningsrätt, innebär avtalet en stor maktöverföring till EU utan fördragsändringar. Men mycket vill ha mer och redan nu förbereds nästa maktöverföring.

Naïveté par excellence

På Europadagen i maj lanserades The Conference on the Future of Europe. Det förmenta syftet med konferensen är att lyssna in medborgarnas önskemål. Men eftersom Bryssel redan ’vet’ att medborgarna vill att EU skall ha mer makt är konferensen i själva verket bara ett redskap för att legitimera fler maktöverföringar. Partier som hävdar att de vill hindra detta måste sätta ner foten tidigt då de annars kommer ha svårt att rösta emot när förslagen kommer till våra parlament.

Regeringen har gett grönt ljus till konferensen med förhoppningen att den skall ”stärka dialogen med medborgarna och engagemanget i EU-frågorna och öka kunskapen om EU.” Men Framtidskonferensen handlar framför allt om makt. Den kommer att debattera klimat, demokrati och mänskliga rättigheter för att sedan presentera utökade EU-befogenheter som lösning på alla problem.

Déjà vu

De nordiska regeringarna vet att medborgarna i deras länder inte vill öka EU:s makt ytterligare. Flera länder har sagt nej till fördragsändringar men krav på att slopa nationella veton inom utrikes- och säkerhetspolitik samt på skatteområdet kvarstår. Stefan Löfven, Mette Fredriksen och Sanna Marin vet även att förslagen kommer att vara federalistiska och gå emot nordbornas önskemål om att begränsa EU:s makt. Likväl har de inte förmått eller velat förhindra utvecklingen. Detta trots att de historiska erfarenheterna förskräcker.

Det finns nämligen en historisk parallell till denna ‘Conference on the Future of Europe’. För tjugo år sedan lanserades Convention on the Future of the European Union som skulle göra EU ”mer demokratiskt, mer transparent och effektivare”. Ex-presidenten Giscard d’Estaing styrde konventet och lade, utan att konsultera de europeiska ländernas representanter, fram ett utkast till konstitution för Europa som begravde alla spår av mellanstatlighet i EU-fördragen. Denna avfärdades i folkomröstningar, men återkom i omskriven form som Lissabonfördraget. Även detta avfärdades i en folkomröstning på Irland men efter att politiska löften utfärdats röstade irländarna igen och maktöverföringen var ett faktum.

Avant-garde et enfant terrible

En av regeringscheferna som utnämnde Giscard d’Estaing var Belgiens dåvarande premiärminister Guy Verhofstadt. Idag den mest fanatiske och kände federalisten i EU-parlamentet. Tillsammans med en okänd portugis och en kroat kommer han att leda konferensen.

Federalister som Verhofstadt är övertygade av vikten att stegvis öka EU:s makt. Ett sätt är att frånta de i medlemsstaterna valda regeringarnas möjlighet att välja kommissionsordförande. Även gemensamma toppkandidater i EU-valet och gemensamma vallistor i EU-valet för partier på EU-nivå finns på önskelistan. Att göra EU-valen mer överstatliga minskar kopplingen mellan medlemsländernas partier och medborgare och kommer användas för att legitimera ytterligare maktöverföringar.

Raison d'État

Euroländerna och då i synnerhet Frankrike och Tyskland vill öka överstatligheten för att rädda euron. Vill vi stoppa detta måste vi göra klart för EU-eliten att det inte finns stöd för en svällande EU-stat i Norden. Däremot finns det ett brett stöd för att krympa byråkratin och föra tillbaka makt till medlemsstaterna. Detta perspektiv kommer inte lyftas på Framtidskonferensen om inte medborgare och kritiska röster engagerar sig i processen. Det bästa sättet att göra motstånd är att delta i processen. Ja, det kommer vara tråkigt och besvärligt, men det måste göras glasklart att mer överstatlighet inte är acceptabelt.

Chimère démocratique

För att vara en process avsedd att stärka demokratin har arbetet inte imponerat. I Europaparlamentet uteslöts EU-realister och EU-kritiker från förhandlingarna om parlamentets ställningstagande. Vår motion för att senarelägga konferensen till dess att pandemin är över – då det inte ens i teorin är möjligt att genomföra en ”stor demokratisk övning” utan att medborgare får tala direkt till folkvalda – kommer knappast hörsammas.

De cyniskt lagda förstår varför. EU-institutionerna använder under EU-valen tiotals miljoner euro för att mobilisera EU-vänliga väljare genom informationskampanjer, skolambassadörer och andra nätverk. Framtidskonferensen skall enligt dess förespråkare i Europaparlamentet öka ”demokratiskt engagemang”. Det framgår klart av parlamentets kommunikationsstrategi att målsättningen är att mobilisera en viss grupp av väljare genom att bygga ut nätverken med lokala och regionala partnerorganisationer för att sedan aktivera dessa inför EU-valet 2024.

Voilà

Eftersom det saknas aptit för att ändra EU:s grundfördrag kommer Framtidskonferensen med stor sannolikhet utmynna i förslag på reformer av EU-valet. Kommissionen har redan lovat driva igenom de reformer av valsystemet som utmynnar från konferensen. Nordisk politisk kultur kräver att sådana beslut förankras genom bred och omfattande samhällsdebatt där bägge sidor får framföra sina argument på likvärdiga villkor. Dessa förslag till reformer kommer på sikt öka EU:s makt och likt tidigare reformer inte åtgärda den bristande effektiviteten, de grumliga beslutsprocesserna eller det demokratiska underskottet. Det är hög tid att våra regeringar inser detta och för en gångs skull drar i nödbromsen innan det är för sent.

Charlie Weimers, EU-parlamentariker, Sverigedemokraterna

Laura Huhtasaari, EU-parlamentariker, Sannfinländarna

Peter Kofod, EU-parlamentariker, Dansk Folkeparti