Sänkt inflationsmål kan orsaka längre perioder med negativ reporänta

Slutligen, Andersson och Jonung hänvisar till Fed som de menar nu öppnar upp för att i större utsträckning väga in internationella faktorer i penningpolitiken men utan att nämna det viktigaste: I juni förra året tillsatte Fed en utredning för att se över bland annat betydelsen av internationella faktorer. Utredningen görs dock utifrån följande premiss: ”The review … will … take as given that an inflation objective of 2 percent is the most consistent, over the longer run, with the assigned mandate of price stability”. Huvudsyftet med översynen är dessutom att hitta sätt att bevara eller utöka utrymmet för penningpolitiken att motverka lågkonjunkturer. Om man låter inflationen och inflationsförväntningarna falla minskar detta utrymme.

Robert Boije

Chefsekonom, SBAB och doktor i nationalekonomi

