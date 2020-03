Samhället är i behov av investeringar

Frågan om politikens och statens viktiga roll i ekonomin har aktualiserats på senare tid. Detta har blivit tydligt i och med oron över en kommande lågkonjunktur, behovet av en omfattande klimatomställning, välfärdens ökande finansieringsbehov och nu senast som resultat av den pandemi som utlysts av WHO och som i värsta fall riskerar att utlösa en ny global finanskris.

Det fackliga idéinstitutet Katalys släpper i samarbete med den tyska stiftelsen Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries rapporten ”Myten om det farliga budgetunderskottet”. Den är författad av den framstående tyske ekonomen och professorn Peter Bofinger, som fram till 2019 satt i 15 år satt som en av fem medlemmar i det tyska ekonomiska expertrådet German Council of Economic Experts för den tyska federala regeringen.

Det är i dag viktigare än någonsin att ompröva de senaste decenniernas finanspolitiska passivitet och för våra samhällen ofta kostsamma återhållsamhet. Förvisso har The New York Times rätt när de proklamerade häromdagen att det tycks som om ”alla blir socialister i en pandemi”. När krisen väl är framme tenderar de flesta, från höger till vänster, att förlita sig på statliga och offentliga lösningar. Den privata marknaden är inget att hålla i handen under en kris. Även Frankrikes president Emmanuel Macron har nu gått ut och starkt betonat samhällets styrande roll över marknaden.

Visst är det sunt ekonomiskt förnuft att gasa på med en mer expansiv ekonomisk politik när lågkonjunkturen är framme eller tillfälliga större kriser och utmaningar uppstår. Men det är något djupt osunt i att plånboken enbart öppnas panikartat för att främst rädda banker (2008/2009), ofrivilligt när man måste hantera en flyktingkris (2015) och troligen nu när en farlig pandemi redan är i full i gång och sprids oroväckande i samhället.