Så in i Norden nationalistiska

De olika typerna av nationalism har bara blivit mer typiska under hotet från covid-19. Vare sig EU eller det nordiska samarbetet har varit till någon hjälp. Öresundsbron stängdes. Gränsen längs Torne älv och Svinesundsbron likaså. Precis som under krigsåren står var och en sig själv närmast, samtidigt som det klagas över att vi inte varit bättre på att hålla ihop. ”Coronapandemin blottlägger många saker, och en är hur lite danska rikspolitiker bryr sig om Öresundsregionen”, suckade nyligen Sydsvenskans danmarksbevakare Karin Zillén.

Gemensamt för våra nordiska grannar är deras raska och så självklart resoluta politiska insatser för att handskas med pandemin, var och en utifrån de förutsättningar historiens erfarenheter gett dem. Något som gynnat statsministrarna och lämnat framför allt de annars så högljudda populisterna på efterkälken.

Det är Sverige som är avvikaren. Med att låta förvaltningstjänstemän snarare än politiker ta ledningen. Med den strategi allt fler kallar för ”folkhälsonationalism”, vilket klingar ungefär likadant som ”folkhemsnationalism” och leder tanken till en ny vår för den älskade idén om en svensk modell som slår världen med förundran. Den svenska särarten: ”In Sweden you know we have a system…”.