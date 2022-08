Rysslandsexperten: Ukraina försvarar Europa

Under ett par sommarmånader har det rysk-ukrainska kriget gått i stå. Ryssarna tog ytterligare en liten vit av Luganskregionen, men de lyckades inte göra några framsteg i Donetskregionen. Bägge sidor skjuter på varandra kring Charkiv, medan ukrainarna har avancerat något i söder mot Cherson, men efter att Ukraina fått de amerikanska HIMARS robotsystemen är det ukrainarna som gått på offensiven.

Under de senaste två veckorna har kriget vänt. Ukrainarna har bombat eller sprängt flertalet ryska flygbaser på Krim och likaså Belgorod, varifrån ryssarna bombat Charkiv. Ukrainarna förefaller ha opererat med jägarförband. De har tagit kriget till rysk mark och sociala media visar videos med bilköer av vanliga ryssar som flyr från både Krim och Belgorod.

Det är alltför tidigt att säga hur detta krig skall sluta, men det har vänt. En rysk seger framstår som osannolik. Ryssarna har vare sig mer soldater eller mer moderna vapen, medan Ukraina har en oändlig mängd villiga soldater och får allt mer västliga vapen, framför allt från USA, som är vida överlägsna Rysslands gammalmodiga utrustning. Frågan i dag är om Ryssland kan uppnå något slags stillestånd med sina landvinningar eller kommer det att tvingas att dra sig tillbaks, och i så fall hur mycket?

Ukrainarna står utomordentligt eniga bakom sin president och nation. Mer än 90 procent tror att Ukraina kommer att vinna kriget och alla är överens om att Ukraina måste kräva tillbaks inte bara de ukrainska territorier ryssarna har erövrat i år utan även vad de tog 2014. Just nu håller Ryssland 20 procent av Ukrainas territorium, varav det tog 7 procent 2014.

Ukrainarna har erfarit att Minskavtalen 2014 och 2015 inte gagnade deras säkerhet. Vladimir Putin använde enbart Minskavtalen för att skaffa sig en bra startposition för nästa krig mot Ukraina. Ukrainarnas logiska slutsats är att de måste ta tillbaks hela sitt territorium för att inte bli attackerade av Ryssland igen. Det gäller även den viktiga flottbasen Sevastopol, som Ukraina 2010 arrenderade ut till Ryssland till 2042, men Ryssland sade upp det avtalet 2014 efter att det erövrat Krim, eftersom det inte ville betala något arrende längre.

I en framtida fredsförhandling behöver Ukraina försäkra sig om en tillförlitlig nationell säkerhet. Efter 31 år av neutralitet förstår alla ukrainare – precis som svenskarna – att endast NATO-medlemskap erbjuder tillräcklig säkerhet. Ukrainas NATO-ansökan kommer säkert att aktualiseras efter kriget, och NATO borde vara tacksamt att bjuda in Europas starkaste krigsmakt.

Ryssland har åsamkat Ukraina oerhörda förluster. Kyiv School of Economics har registrerat all materiel skada som ryssarna åstadkommit och uppskattar den till 110 miljarder euro. Ukrainas BNP kommer sannolikt att falla med 35 procent i år. Eftersom Ukrainas BNP förra året var 200 miljarder dollar, innebär det en förlust i år om 70 miljarder dollar. Till det kommer alla dödsfall. Gissningsvis 50.000 ukrainare har dödats, medan 7.5 miljoner flytt utomlands och 7 miljoner har flytt inom landet.

Ryssland bör tvingas att betala krigsskadestånd i storleksordningen 300 miljarder dollar. Lyckligtvis är det möjligt att avtvinga Ryssland detta eftersom sju västländer har frusit 316 miljarder dollar av ryska centralbankens reserver. Dessa medel bör konfiskeras och levereras till Ukraina som krigsskadestånd. Den internationella domstolen i Haag erbjuder en god juridisk bas, I ett första utlåtande i mars krävde den att Ryssland skulle dra tillbaks sina trupper från Ukraina, vilket Ryssland givetvis inte gjorde.

Ett stort antal ukrainare har flyttats till Ryssland, sannolikt 2-3 miljoner. Somliga är flyktingar, andra har evakuerats av de ryska myndigheterna, många är fångar och ett mycket stort antal barn har snarast kidnappats. Ett självklart ukrainskt krav måste vara att alla ukrainare som hamnat i Ryssland ofrivilligt eller som vill lämna skall få göra det och inte tvingas vara ryska medborgare.

Många ryska soldater har begått svåra brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter i Ukraina. Ukrainska myndigheter har nogsamt registrerat många av dessa brott och dess förövare. Detta bör bli en huvudfråga för den international brottmålsdomstolen i Haag efter kriget.

Först måste Ukraina emellertid vinna kriget. Ukraina har tillräckligt många och väl motiverade soldater, men det måste få mer vapen från Väst, framför allt USA. Dessvärre har Väst hållit tillbaks med många nödvändiga vapen, framför allt långdistansrobotar flygplan. Absurt nog har USA insisterat på att Ukraina inte attackerar mål i Ryssland med amerikanska vapen, medan Ryssland dagligen bombar Ukraina från baser i Ryssland. Dessa amerikanska begränsningar bör avskaffas. Till skillnad från USA och Storbritannien har EU-länder levererat få vapen eftersom de har alltför få själva.

Kriget kostar Ukraina stora pengar även på kort sikt. Den ukrainska regeringen hävdar att den behöver 5 miljarder dollar i månaden på grund av lägre skatteintäkter, vilket verkar stämma. USA betalar sin andel om ca 2,5 miljarder dollar i månaden och allt detta är gåvobistånd.

Det är utmärkt att EU erbjudit Ukraina att bli en kandidat för EU-medlemskap, men Rysslands krig är kostbart och Ukraina behöver pengar nu. Hitintills har EU emellertid bara betalat ut €2,2 miljarder i makrofinansiellt bistånd av ett beviljat belopp om €10,2 miljarder och allt detta som krediter. EU behöver ge betydligt mer och snabbare och gå över till gåvobistånd. Ukraina som redan innan var Europas fattigaste land håller på att bli desperat fattigt.

Ukraina har länge balanserat mellan öst och väst, men det är inte längre fallet. Ukrainarna är nu övertygade om att de tillhör Väst och Europa. Vi måste motsvara deras förhoppningar. Ukraina försvarar inte bara sin egen suveränitet utan hela Europas. Därför bör vi ge Ukraina allt det stöd det behöver.

Anders Åslund är knuten till Frivärld. Han senaste bok är ”Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy.” Han är professor i nationalekonomi och har tidigare bland annat arbetat som Rysslands- och Östeuropaanalytiker vid Atlantic Council, Washington, DC, och adjungerad professor vid Georgetown University. 1991 till 1994 arbetade han som ekonomisk-politisk rådgivare åt Boris Jeltsins regering i Ryssland. Från 1994 till 1997 som rådgivare åt den ukrainska regeringen och från 1998 till 2004 som personlig rådgivare åt den kirgisiska presidenten Askar Akajev