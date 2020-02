Riv upp det skärpta amorteringskravet

I morgon, 1 mars, är det exakt två år sedan amorteringskravet skärptes. Under den tiden har byggandet bromsat markant över hela landet, kraven på inkomst har höjts och stora grupper människor har stängts ute från bostadsmarknaden samtidigt som huvudstadsregionen har fått ett stort negativt inrikes flyttnetto.

Stockholms Handelskammare anser att den samlade effekten av de skärpta amorteringskraven är så pass negativ att två år med reglerna är nog – det är dags att rulla tillbaka skärpningen.

Regelförändringen har gjort en redan dåligt fungerande bostadsmarknad direkt dysfunktionell och det kostar miljarder, krossar drömmar och försvagar svensk konkurrenskraft. Om inget görs kommer denna mandatperiod innebära drygt 200 miljarder kronor i förlorad tillväxt för Stockholmsregionen – som i det här fallet innefattar alla kommuner i Stockholms län, sju kommuner i Uppsala län och fyra kommuner i Södermanlands län. Detta visar siffror som baseras på en analys som teknikkonsultbolaget WSP utfört åt Stockholms Handelskammare.

Hyresmarknaden är sedan länge svårtillgänglig och som en konsekvens av det skärpta amorteringskravet har det även blivit radikalt svårare för bostadssökande att etablera sig i det ägda beståndet.

Det här är en problematik som har direkt negativ påverkan på stora delar av landet och som i synnerhet bromsar in Stockholms potential. Givet att huvudstaden under de tio senaste åren svarat för cirka 40 procent av Sveriges totala tillväxt och skapat hälften av alla nya jobb i Sverige så riskerar en inbromsning av huvudstaden att få ekonomiska följdverkningar för hela landet.

Professor Lars EO Svensson påvisade nyligen i en rapport att amorteringskraven och den övriga kreditåtstramning som Finansinspektionen genomdrivit har införts på felaktiga grunder. Amorteringskraven har ingen betydande samhällsnytta men får stora individuella och samhällsekonomiska kostnader.

Hans beräkningar pekar på att dessa starkt försämrat möjligheten för människor utan hög inkomst och förmögenhet – inte minst unga – att efterfråga en bostad. Utan amorteringskraven och frivilliga amorteringar skulle den genomsnittliga enrumslägenheten i Stockholms kommun ha medfört en boendebetalning på 6 700 kronor per månad. Amorteringskrav på nästan 6 000 kronor per månad höjer denna summa drastiskt till hela 12 600 kronor per månad.

En ung person med utbildning och jobb som kunnat spara ihop till kontantinsatsen skulle utan amorteringskraven kunnat få lån och köpa sin första bostad vid en månadsinkomst på 25 000 kronor i detta exempel. Men amorteringskraven har höjt gränsen för att få lån till en månadslön på minst 35 000 kronor.

Amorteringskraven har ytterligare försämrat rörligheten på bostadsmarknaden genom att förstärka ett insider–outsider-problem på svensk bolånemarknad.

En tydlig markör för ett lands och en regions attraktionskraft är unga människors möjlighet att flytta in och etablera sig. Därför är det oroande att Stockholms län vänt trenden och gått från överskott på nästan 4.000 personer år 2017 till ett negativt saldo – alltså utflyttning – på 1 676 personer för senaste helåret.

Gruppen unga, 20–24 år, där Stockholm historiskt haft en stor inflyttning har under samma period störtdykt från omkring 1.500 år 2017 till strax under 400 år 2019.