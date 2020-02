Riksbanken är viktigare än den tror

Till detta kan sägas att det nu har gått 25 år sedan inflationsmålsregimen och Riksbankens oberoende stadfästes. Under sju av dessa har inflationen prickat eller överskridit 2 procent. I hela 18 år har inflationen missat målet på nedsidan. Under elva av dessa år var inflationen till och med under 1 procent. Ett resultat som borde stämma till eftertanke.

Nu studerar omvärlden därför med intresse de svenska erfarenheterna. Se till exempel Financial Times (21/2): ”The Riksbank’s reversal of its negative interest rates policy is being heavily scrutinized by other central banks”.

Så Riksbanken kan och bör påverka den internationella analysen och debatten om hur små centralbanker ska förhålla sig till global disinflation – och vilket inflationsmål som är rimligt. Det är en uppgift som Flodén och hans kolleger bör ta sig an med allvar och entusiasm.