Replik: Vi håller med om kritiken mot Samhall

Vi arbetsintegrerande sociala företag, ASF, håller helt med Maria Mattson Mähl i slutsatsen kring Samhall och deras merkostnadsersättning. Våra företag ägs och drivs ofta av personer med funktionshinder så många i våra företag är både arbetsgivare och arbetstagare. Vi är alltså målgruppens egen lösning på svårigheten att hitta en plats på arbetsmarknaden och är otroligt tacksamma över alla som väljer att köpa varor och tjänster av just oss.

Våra företag visas i både Uppdrag Gransknings program och Dagens Arbetes artikelserie upp som alternativ till Samhall men vi pressas just nu från många olika håll. Under de senaste åren har ca 25 procent av våra medlemsföretag tvingats lägga ner trots att de nu behövs mer än någonsin när långtidsarbetslösheten ökar dramatiskt. Enligt AF har de dokumenterat ett funktionshinder hos ca en tredjedel av de långtidsarbetslösa. Utifrån att kritik ofta förts fram kring arbetsförmedlingens bristande förmåga att identifiera de individer som behöver extra stöd in på arbetsmarknaden så misstänker vi att mörkertalet här är stort. Att nya lösningar måste till är uppenbart och enligt oss ASF är inte mera Samhall lösningen på detta.

Tanken om att det offentliga via skyddade verkstäder ska vara funktionshindrades plats på arbetsmarknaden verkar härröra från Saltsjöbadsavtalen och är därför även nu i allra högsta grad en fråga för arbetsmarknadens parter.

Kanske är det dags att omvärdera ställningstagandet om att det offentliga skulle hantera den ”sekunda” arbetskraften utifrån dagens kontext. Med en funktionsrättspolitik som mer fokuserar på den funktionshindrades kompetens och egenmakt ter sig Samhall som storskalig offentlig lösning allt mindre smakfull.

Frågan om Samhalls uppdrag och ersättningsmodell berör verkligen arbetsmarknadens parter. För t ex Almega serviceföretagen blir den osunda konkurrensen från Samhall något som ytterligare pressar en bransch i stark prispress från oseriösa aktörer. Kan det verkligen vara regeringens mening att det statliga bolaget Samhall ska leda ett prismässigt ”race to the bottom” på städtjänster? För de fackliga organisationerna blir Samhall-medarbetarnas arbetsvillkor viktiga och frågan om Samhall verkligen finns till för de som behöver det allra bäst blir central. För de företag som köper tjänster av Samhall blir frågan om det som framkommit i granskningen stämmer överens med deras värdegrund. Sammantaget bör vi alla fundera över om detta är en bra konstruktion.

När politiken inte tar frågan på allvar utan avfärdar allt som beskrivs som ”anekdotiska berättelser” behöver arbetsmarknadens parter ta frågan på allvar. Detta helt enkel för att det är de parternas medlemmar som bär konsekvenserna av bristerna i det nuvarande systemet. Parterna kunde komma överens om en lösning i samband med Saltsjöbadsavtalen och nu behöver parterna ta initiativ till att uppdatera den utifrån dagens samhällsutmaningar.

Vi ASF som på många sätt representerar både arbetsgivare och arbetstagare är gärna med i en sån diskussion. Vi berättar också gärna vidare om varför vi tillsammans med Funktionsrätt Sverige ser det som centralt att ersättningen för nedsättning i arbetsförmåga och behov av anpassningar ska följa individen oavsett vem arbetsgivaren är.

Ulrica Persson

Ordförande i Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.