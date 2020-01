Replik till Torbjörn Wahlborg:

Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg gav i sitt svar på mitt inlägg i december (Di 9/12–19: ”Ge Fortum chansen att driva Ringhals vidare”) ett viktigt besked som är positivt både för klimatet och det svenska kraftsystemet, nämligen att Vattenfall planerar för drift av fem av sina reaktorer i minst 60 års tid. Däremot så bemöts inte den centrala poängen i mitt inlägg, vilket var förslaget att ge minoritetsägaren Fortum (som nu tar över Uniper), eller andra potentiella partners, tid och möjlighet att utvärdera fortsatt drift av Ringhals reaktorer 1 och 2.

Fortum, som alltså snart har en kontrollerande ägarandel i Uniper (som äger knappt 30% av Ringhals), har meddelat att man ser en viktig roll för kärnkraft i det nordiska kraftsystemet på mycket lång sikt, och har konsekvent varit emot förtida stängningar av existerande kärnkraft. Det finns exempel på senare tid på kärnkraftverk som tagits över av nya ägare som ser en framtid som den ursprungliga ägaren, av en eller annan anledning, inte gör.

Ringhals 2 har visserligen redan stängt ner precis innan årsskiftet, men det i sig är inte något som påverkar de långsiktiga möjligheterna till återstart överhuvudtaget. Reaktorn kommer behöva nya tillstånd och nytt bränsle innan drift kan fortsätta, men att ligga avstängd under en period är inte något särskilt dramatiskt eller unikt. Alla kraftverk ligger nere under planerade perioder varje år för bränslebyte och underhåll. Ringhals 1 är med nuvarande planer i kommersiell drift i ungefär ett år till, och kan fortsätta sin drift utan några längre avbrott om planering för detta påbörjas omedelbart.

Samhällsekonomiskt och miljömässigt är situationen glasklar. Den förtida stängningen av Ringhals 1 och 2 ökar utsläppen av koldioxid och luftföroreningar dramatiskt (främst genom minskad export av ren el), höjer priset och prisvolatiliteten på el, försämrar leveranssäkerheten, försvårar för överföring av el inom Sverige (genom förlorat spänningsstöd) och gör elnätet mer känsligt för störningar (genom minskad rotationsenergi).

För att uppnå fossilfrihet inom den svenska ekonomin beräknas konsumtionen av ren fossilfri elektricitet behöva öka med över 60 TWh/år från dagens nivåer (från 130–140 TWh/år nu till ~200 TWh/år, energieffektiviseringåtgärder inräknade). Under 2019 netto-importerade de nordiska länderna (inkl. baltikum) 19 TWh el, samtidigt producerades i dessa länder 17 TWh el från kolkraft, och mer än 300 TWh el från kolkraft producerades i närområdet i länder som Sverige har direkta elkablar till. Enbart summeringen av de ökade svenska behoven, nordens nuvarande netto-import samt kolkraften som snart ska pensioneras i närområdet ger ett ökat behov på över 350 TWh/år ny fossilfri elektricitet. Ringhals 1 och 2 producerar tillsammans upp till 13 TWh per år.

Det är därför svårt att se hur Vattenfalls förklaringsmodell kring den tidigarelagda avvecklingen, att reaktorerna i framtiden ”inte får plats på marknaden” och att det finns ”elöverskott”, skulle gå ihop. Ett ”överskott” av produktion av internationellt värdefulla produkter kallas vanligen export och är något positivt. Det finns inget problem med ”överskott” på Volvobilar i Torslanda, Scania-lastbilar i Södertälje eller stål i Luleå.

Om Vattenfall faktiskt inte ser ekonomiska förutsättningar till vidare drift av just Ringhals 1 och 2 så beror det på att man, av någon anledning, ansatt en fundamentalt annorlunda bild av elmarknaden än marknadens alla övriga aktörer gör i sina kalkyler. Den totala produktionskostnaden i Ringhals 1 och 2 ligger till exempel 30–40 % lägre per kWh än för den mest kostnadseffektiva nya vindkraften som ska byggas, medan produktionsvärdet per kWh i Ringhals är högre. Att inga betydande investeringsbehov föreligger för drift av åtminstone Ringhals 1 till senare hälften av 2030-talet bekräftades nyligen av en läckt intern rapport (Di 19/12). Med elpriser och produktionskostnader runt nuvarande nivåer skulle Ringhals 1 och 2 gå med cirka 40 miljarder kr sammanlagd ytterligare vinst för drift till 60 år, medan man nu istället tar på sig tidigarelagda avvecklingskostnader på 4 miljarder kr.