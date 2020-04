Replik från Skatteverket: Nya bestämmelserna om anstånd med moms omfattar inte december 2019

Organisationen Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson kritiserar Skatteverket för att tolka redovisningsperiod som en annan sak än när skatten ska betalas in, och därmed inte ge företagen anstånd med moms från försäljning som skedde under julhandeln i fjol.

Bengtsson menar att Skatteverket tolkar lagen på ett sätt som missgynnar företagen, särskilt dem som säljer varor som köps sällan.

Hur och när skatter ska deklareras och betalas regleras i skatteförandelagen. Begreppet redovisningsperiod är den period då viss försäljning tas upp i en skattedeklaration. Skattedeklarationen ska lämnas och betalas efter redovisningsperiodens utgång.

För moms gäller i huvudsak att det som säljs i december deklareras och betalas in till Skatteverket först året därpå. De stora företagen redovisar månadsvis, de mellanstora per kvartal och de små vid ett tillfälle per år.