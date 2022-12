Replik: Renässans för europeiskt byggande i trä

”Trähus är framtiden för Sverige och Europa.” De som var på plats på EU-konferensen i Helsingfors för ett par veckor sedan fick lyssna till en optimistisk och framåtblickande svensk näringsminister, som baserade sin vision om framtidens cirkulära samhällsbygge på den nordiska träbyggnadstraditionen. Skogsindustrierna och Trä- & Möbelföretagen delar den visionen.

Det var inte bara Ebba Busch som talade sig varm för byggande i trä under invigningen av konferensen Into the Woods. Finlands och Estlands premiärministrar hade tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen mycket positivt att säga om trämaterialets möjligheter och framtid. En av ambitionerna med kommissionens initiativ The New European Bauhaus är att tänka nytt för att bygga en hållbar och inkluderande framtid.

Vi håller med Svensk Betong om en del saker, framför allt om att rätt material ska användas för rätt ändamål och att livscykelanalyser är en bra metod för att beräkna klimatpåverkan. Välbyggda träkonstruktioner kan stå i många hundra år. Sveriges äldsta trähus byggdes på 1200-talet i Älvdalen. Rätt använt har trä många fördelar, utöver att fungera som en långsiktig kolsänka.

Ekonomin är jämte klimat och miljö de viktigaste frågorna för byggsektorn de kommande åren. I Sverige och övriga EU behöver vi bygga nya bostäder till många människor och till rimliga priser. Vi kan inte heller enbart bygga nytt, i ökad utsträckning måste vi återanvända gamla hus - bygga om och bygga till dem, så de möter nya behov. The New European Bauhaus syftar till att lägga grunden för vackra och hälsosamma bostäder. Det är bra att politiken engagerar sig för ett hållbart byggande och driver på utvecklingen.

Vi hoppas att fler hus ska byggas av svenskt virke, från hållbart brukade skogar. Vi lägger just nu stor kraft på att utveckla vårt naturvårdsarbete. Men trä utesluter inte betong – för de ändamål som betong är ett bättre val. Och ofta behövs både betong och trä i en byggnad. Det är därför glädjande att betongbranschen hittat sätt att halvera betongens klimatpåverkan. För att klara klimatet måste alla branscher dra sitt strå till stacken.

Klimatet talar tydligt för skogsindustrins produkter. Den svenska skogsnäringens årliga klimatnytta är dubbelt så stor som hela Sveriges klimatutsläpp. Koldioxidinfångning, så kallad bio-CCS, har potential att ytterligare öka branschens klimatnytta. Framtiden är ljus för träbaserade material i alla möjliga former och tillämpningar. Ny teknik ger arkitekter och ingenjörer nya möjligheter att förverkliga sina idéer. Vi är inne i en renässans för skandinaviskt och europeiskt byggande i trä.

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna

David Johnsson, vd, Trä- & Möbelföretagen